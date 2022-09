Francisco Rivera y su mujer Lourdes Montes acudían a los Premios Escaparate y no podían estar más radiantes. El torero atendía a los medios y desvelaba lo bien que le está haciendo su nuevo hobby: convertirse en "estrella de la música". El hijo de Carmina y Paquirri ha estado en el foco por ciertas polémicas con su familia, en concreto con su hermano Kiko Rivera o su primo José Antonio Canales Rivera. Este último estaba bastante apenado porque el "nuevo cantante" no se había preocupado por él cuando sufrió una cogido en el ruedo. En el evento de los galardones, el torero dejó claro que tiene nula relación con su primo y que "no pertenece a su circo".

El andaluz no quiere saber nada de ciertos familiares y como ha dicho en más de una ocasión, ahora "su mundo es otro" y está feliz. En concreto, el buen rollo de Fran Rivera es por su nueva faceta como cantante. "Respeto muchísimos a los cantantes. Lo nuestro es una cosa de amigos, de disfrutar y pasarlo bien. No tenemos ni media pretensión. Hay gente que queda para jugar al padel y nosotros para cantar. A mí solo no se me ocurre ni cantar en la ducha", explicaba el torero con su característico humor.

Gtres

Su cuñada Eva González ya dio su opinión sobre la nueva faceta del torero. "No lo he podido escuchar pero ahí hay muchos amigos y tiene que ser divertido seguro. En cuanto tenga oportunidad los escucho y los bailo. Es un hobby y se lo pasa bien y lo disfruta, que lo haga", revelaba la esposa de Cayetano Rivera.