Eva González se pronuncia ¿cree que su cuñado, Fran Rivera, podría presentarse a 'La Voz'? La presentadora del talent musical de Antena 3 presentó la nueva temporada del concurso y reveló que este verano ha pasado buena parte de su tiempo inmersa en las grabaciones por lo que no tiene esa sensación de 'vuelta al cole' porque no ha dejado de trabajar. "La Voz siempre es especial pero esta temporada es, no sé, más emotiva" y habla de la importancia de los talents y de la emoción que siente al frente del programa aunque, entres Kids, Seniors y adultos ya lleva 10 ediciones.

En el vídeo de la parte superior, Eva González habla de la nueva faceta musical de su cuñado, Fran Rivera, que acaba de estrenar grupo "Una... y nos vamos". ¿Ha escuchado ya sus canciones? ¿Cree que podría presentarse a 'La Voz'? ¡Dale al play y escucha sus respuestas! "No lo he podido escuchar pero ahí hay muchos amigos y tiene que ser divertido seguro. En cuanto tenga oportunidad los escucho y los bailo. Es un hobby y se lo pasa bien y lo disfruta, que lo haga", reveló la esposa de Cayetano Rivera.



Además, Eva González también comentó la vuelta al cole de su hijo Cayetano. "Está muy contento. Decía que no quería ir al cole, pero luego lo dejo allí y se queda contento así que muy mal no lo debe pasar" y reconoce que tenía ganas de que su pequeño volviera a la rutina. "Un verano entero con el niño sin tener nada que hacer, al final se complica. Tiene que estar inventando y ya he hecho todas las manualidades del mundo ya no sé qué más inventar. Entonces cuando llega el momento del cole dices '¡qué bien!". Además, la presentadora cuenta cuál es el programa favorito del pequeño, de cuatro años. "A él le encanta que vaya a 'Pasapalabra' porque sabe que ahí le mando un beso. Con 'La Voz' está emocionadísimo, él dice que va a venir a concursar con su gran canción 'La vaca loca'" , cuenta entre risas.