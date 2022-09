Poco a poco se van incorporando los veteranos de ‘Sálvame‘ al programa tras pasar un verano de ensueño. Este lunes 19 de septiembre volvía a "su cortijo" Jorge Javier Vázquez y la acogida de sus compañeros era muy emotiva. El presentador confesaba por videollamada unos días antes de su regreso que tenía muchas ganas de reincorporarse al trabajo y que venía distinto. Hace unos días también volvía al ruedo Belén Esteban tras su baja y sus vacaciones pero el elenco de 'Sálvame' sigue incompleto, y es que Kiko Hernández aún sigue disfrutando de su descanso.

No se conoce la fecha en la que volverá al programa pero debe de ser inminente, ya que el resto de sus compañeros están más que envueltos en la rutina. Mientras todavía puede, el colaborador ha dejado alguna que otra pincelada de cómo se lo está pasando en sus vacaciones y cómo las está disfrutando. El madrileño está aprovechando estos días todavía de sol para hacer planes divertidos con amigos como: barbacoas, piscinas y playa.

"Arroz para muchooooooosss", escribía el colaborador mientras pone su toque especial a una gran paella. No es la primera vez en todo el verano que Kiko ha compartido sus planes en Instagram. Haces pocos días, el colaborador de 'Sálvame' cumplía el deseo de una de sus hijas y lo mostraba por sus stories. A una de las niñas le hacía mucha ilusión dar un paseo en limusina y tiempo le faltaba para cumplir ese deseo. Estamos deseando de que vuelva a 'Sálvame' y comenzar una nueva temporada con mucho que contar.