Kiko Hernández sorprende a sus hijas con un paseo en limusina

Kiko Hernádez es un padrazo, de eso no hay duda. El colaborador de 'Sálvame' se desvive por sus pequeñas Abril y Jimena. El vallisoletano es capaz de cualquier cosa para hacer felices a sus hijas. Si hace menos de un mes se sometía en un injerto capital como DIEZ MINUTOS te contó en EXCLUSIVA para que sus hijas lo viesen guapo. Ahora, el colaborador de televisión no ha dudado ni un ápice en cumplir el sueño de una de sus pequeñas, y organizó un plan para que los tres pudieran disfrutar al máximo del mismo. Un lujoso capricho que no está al alcance de todos los bolsillos y es que el paseo en limusina rosa que se dio Kiko con sus hijas parte de 180 euros.

"Cuando la ilusión de una peque se convierte en un regalo para tres", escribe junto a la imagen en la que aparece fuera de esta

limusina Lincoln color rosa con la que ha paseado con sus hijas por la lujosa zona en la que vive situada muy cerca del municipio madrileño de San Agustín de Guadalix.