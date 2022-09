María Zurita se sincera sobre la maternidad en 'MasterChef'. La prima del rey Felipe VI se enfrentaba a su segunda prueba de exteriores del talent de cocina y allí le tocó cocinar en el equipo azul, mano a mano con Lorena Castell. La traductora y la colaboradora de 'Zapeando' amenizaron el cocinando hablado de sus respectivas maternidades y después de que Lorena apuntara que ambas habían sido mamás ya con cierta edad porque ella misma había tenido a su hijo Río con 39 años. "Yo empecé el tratamiento con 40 pero le tuve con 42", contaba María sobre su embarazo y quiso saber si era cierto que la presentadora se había plantado en el hospital en el que nació su bebé con una autocaravana. "Si es que se plantaron en la habitación y me dijeron que le habían hecho unos análisis y que se habían dado cuenta que tenía la proteína reactiva alta y que se lo llevaban... Pues dije me planto una autocaravana y allí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez", explicó.

María Zurita también le contó a su compañera de 'MasterChef' los difíciles momentos que vivió tras el nacimiento prematuro de su hijo Carlos. "Yo con Carlitos feliz también. Fue un desprendimiento de placenta, 3 de la mañana. Estaba de 29 semanas y estuvo a punto de morirse" le contó a la colaboradora quien quiso saber cómo se organizaba con el pequeño.

"Ahora es más fácil porque ya va al colegio. Mis padres son muy mayores y tampoco se lo puedo dejar a ellos porque mi madre va en silla de ruedas y es ciega y mi padre ya tiene casi 80... Yo vivo con ellos" le explicó María Zurita mientras Lorena Castell quería saber cómo hacía con sus ligues si vivía con sus madres. "¿Qué ligues? ja ja ja" fue la respuesta de la traductora partida de risa. La sobrina del rey Juan Carlos continúa feliz con su andadura en 'MasterChef' y se ha ganado el cariño de sus compañeros en especial de Xavier Deltell con quien protagonizó una divertida 'petición de matrimonio'.