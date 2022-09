Fabiola Martínez no está enamorada pero tampoco cierra la puerta al amor. La exmujer de Bertín Osborne amadrinó la inaguración de una una clínica dental especializada en Ortodoncia infantil y allí nos habló de cómo está su corazón. Tras anunciar su separación del cantante, en enero de 2021, no le conocemos una nueva pareja. Ella insiste: "Estoy en un momento estupendo, emocionalmente muy estable y a gusto". Siente que está en una etapa de su vida muy plena y no necesita compartir sus logros con ninguna pareja sentimental, aunque eso no quiere decir que no vaya a volver a enamorarse. "Uno no puede dominar los sentimientos, eso llega y como no me ha llegado... No me planteo ahora mismo tener una relación sólida... Mi vida está llena", confiesa en el vídeo arriba.

Si algo tiene claro Fabiola es qué tiene que tener un hombre para conquistarla: "Tiene que ser divertido y hacerme reír y pasar ratos agradables y muchas risas. No quiero nada más, cualquier cosa que no sea pasármelo bien es amargarme la vida".

No cierra la puerta al amor, pero sí a una segunda oportunidad con el que fue su pareja durante 20 años y padre de sus dos hijos, Kike y Carlos. "Nos llevamos fenomenal. Yo veo bien a Bertín. Tampoco es que hablemos de nuestras cosas, pero no sé, estamos mejor que antes. No hay conflicto, estamos bien", cuenta en el vídeo.

Pero... ¿qué pensaría su hijo Carlos si ella o Bertín tuviesen pareja? "No lo sé pero yo creo que él y yo tenemos muy claro que lo importante son los niños. Si surge tener una pareja ambos vamos a tener el cuidado para introducirla de la manera correcta, poco a poco... Siempre hacee falta un tiempo para adaptarse".



Fabiola reconoce que está centrada en su trabajo de comunicación y marketing y que ahora lo que quiere es disfrutar y buscar tiempo para ella: "Ahora lo que hago es disfrutar, salir con amigas, desconectar y moverme con gente que me aporta. Me gusta hacer cosas diferentes".

Afirma vivir una etapa plena, feliz y si tuviese que pedir algo sería "mucha salud para sus hijos".