Fabiola Martínez, la mujer que tengo frente a mí, transmite sosiego y tranquilidad, tras su separación y divorcio de Bertín Osborne, dado que la pareja mantiene muy buena relación. Tanto la venezolana como el artista llevan su nueva situación con naturalidad, no en vano tienen dos hijos en común que les unen más que cualquier otro vínculo. Prueba de ello es que siguen juntos en la Fundación que lleva el nombre del cantante, dedicada a ayudar a los padres con hijos con lesión cerebral, enfermedad que padece Kike, el mayor de sus hijos, al que dedican todo su esfuerzo y cariño desde que al nacer los médicos les dijeron que sus posibilidades de vida eran nulas. Pronóstico que no se ha cumplido, debido a la lucha de ambos para sacarle adelante.

Fabiola Martínez desvela que intenta cuidarse "porque ahora ¡estoy en el mercado!" aunque reconoce que le da pereza pensar en pretendientes. "Qué pereza, Rosa. En serio, no tengo a nadie. Me da pereza y cierta desconfianza al no saber si se acercan por ti, porque les gustas, o por qué" y revela que no le ha costado adaptarse a su nueva vida de mujer separada. "Yo estaba separada un año antes de que se diera la noticia, estaba acostumbrada a estar sola, conmigo misma, que me encanta. Puede sonar muy egocéntrico, pero para mí ésa es la estabilidad. Yo no necesito estar rodeada de gente, de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e incluso tontear", afirma.

Pablo Sarabia HEARST

Tras su separación de Bertín Osborne, Fabiola Martínez se mudó con sus hijos Kike y Carlos al centro de Madrid. Los chicos están encantados y ella asegura haber recuperado "vida, personalidad, autoestima…" aunque reconoce que no fue fácil. "Mira, al principio, cuando tomamos la decisión de separarnos, sentí vértigo. Tuve momentos de despertarme por la noche con crisis de ansiedad pensando qué iba a pasar, qué iba a hacer, cómo iba a pagarme mis gastos, porque yo tengo aquí a mi familia que se vino de Venezuela para ayudarme con Kike, mis padres y mi hermano. En esos momentos lo único a lo que aspiraba era a tener un trabajo y estabilidad" y revela qué ha sido lo más difícil. "Encarar mi futuro porque yo sabía que los niños no iban a tener problemas, porque Bertín es muy generoso, y siempre me ha dicho que no me preocupe, pero no quería seguir dependiendo de él. Cambié de vida con todas sus consecuencias" y asegura que ahora ella y el cantante "nos relacionamos mucho mejor porque no tenemos ese desgaste diario".

Pablo Sarabia HEARST

Fabiola Martínez compagina su trabajo en López Real Inversiones 21 con la fundación Bertín Osborne que acaba de lanzar '+Family' "una aplicación de móvil, a través de la cual las familias pueden acceder a toda la información jurídica, psicológica, de autocuidado y de integración laboral, entre otras muchas cuestiones". La venezolana confiesa qué le gustaría hacer. "Hay una cosa que me gustaría hacer. Un programa concurso, no presentándolo yo, sino como concursante, que me permita que la gente me conozca de verdad. Me gusta mucho la cocina, arreglar muebles, manejo muy bien el taladro, pero sobre todo me encantaría hacer un programa con Jesús Calleja, porque soy muy aventurera y él te pone en situaciones difíciles a las que me gustaría enfrentarme. Es un reto para ver hasta dónde soy capaz de llegar", dice.

Pablo Sarabia HEARST

La ex de Bertín Osborne habla orgullosa de sus dos hijos, Kike y Carlos. "Kike me ha enseñado a ser práctica, a arriesgarme en algunas cosas, aunque no tenga toda la información, a tirar para adelante y a no rendirme en ningún momento... Carlos es un niño muy noble, muy generoso, y ha aceptado la situación de que todo el protagonismo se lo lleva su hermano. Tiene momentos en los que necesita más atención, y en es eso estamos ahora. Hemos tenido un par de sesiones en el colegio para ver si se ha integrado. Y nos han dicho que estemos tranquilos, que es un niño feliz, en plena adolescencia. Nos han dicho que habla mucho de su hermano y que demostró mucha madurez", cuenta. Carlos tiene una relación muy especial con sus hermanas, las hijas mayores de Bertín. "Según crece, la relación es más bonita. Tiene mucha relación con Claudia, con Alejandra, se lleva bien con todas y todas con él", añade.

Entrevista realizada en el AC Hotel Aitana Paseo de la Castellana, 152. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Fabiola Martínez

"Ésta es mi foto favorita porque estoy disfrutando con mi hijo Carlos de una afición que ambos compartimos: viajar".

