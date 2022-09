Íñigo Onieva le envía un mensaje de amor a su prometida, Tamara Falcó. En la mañana del 21 de septiembre, la marquesa de Griñón ha utilizado sus redes sociales para anunciar su boda con el empresario y presumir de un original anillo de pedida ante sus más de 1,3 millones de seguidores. La colaboradora de 'El Hormiguero' está radiante y, junto a la imagen en la que besa a su prometido y muestra su anillo de pedida, ha escrito un bonito texto declarándole todo su amor y admiración. "Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero @ionieva", eran las palabras de Tamara ante una de las bodas de los famosos más esperadas.

Iñigo Onieva no ha tardado en reaccionar al anuncio de su boda por parte de su prometida y ha respondido al post dedicándole un sentido mensaje de amor. "Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre mas afortunado al tener de compañera de vida a la persona mas pura, divertida y llena de amor del planeta! Love u ❤️". Además, ha compartido la foto en sus Stories con el texto "El hombre más afortunado".

@ionieva Instagram

Poco ha trascendido sobre cómo fue la pedida entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó pero si has trascendido que la boda será en 2023. Al parecer, el compromiso de la pareja se celebró hace dos semanas, antes del 9 de septiembre, en la finca El Rincón con la presencia de ambas familias. A la cita no faltó Isabel Preysler y la familia y amigos de la marquesa de Griñón ya conocía los planes de la pareja para darse el 'sí, quiero'.