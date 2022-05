Muestras de cariño Felipe y Letizia celebran este 22 de mayo 18 años de casados, el segundo como Reyes, y lo harán trabajando juntos, presidiendo la jura de bandera de los Guardias Reales en El Pardo. Durante estos años, se ha podido ver que a los Reyes no les importa hacer públicas sus muestras de cariño. Durante estos años de amor nos han regalado sus abrazos, caricias y algún beso... Fue y sigue siendo un matrimonio por amor y después de 18 años de matrimonio siguen siendo una pareja estable, cada vez más compenetrada.

Los perfectos embajadores Muy compenetrados, los Reyes presidieron la cena de gala ofrecida al emir y la jequesa de Catar. Tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid en la noche del 17 de mayo de 2022, y allí fuimos testigos de la buena etapa que vive su matrimonio. Un momento feliz que les mantuvo durante un tiempo ajenos a la polémica por la vuelta a España del rey emérito.

Naturales y espontáneos en Las Hurdes Gtres 12 de mayo de 2022. Los Reyes acudieron a la localidad de Pinofranqueado, en Las Hurdes, Cáceres con motivo del centenario de la visita del rey Alfonso XIII. Una visita llena de color y de momentos únicos protagonizados por los soberanos, muy compenetra dos y espontáneos. Incluso la reina Letizia se acercaba a todos los ciudadanos que esperaban con entusiasmo su llegada. "Eres más guapa en persona que en la tele", le decían a Letizia, que hasta cogió a un bebé en brazos.

En los Premios Cervantes, apoyando la cultura Gtres Tras ofrecer el tradicional almuerzo en el Palacio Real de Madrid con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, al que asistieron algunas caras conocidas como Paz Padilla, Felipe y Letizia acudieron al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el 22 de abril. Fue uno de los actos culturales que presidieron más importantes de 2022.

Las infantas Elena y Cristina y sus hijos, con el emérito en Abu Dabi Europa Press La pasada Semana Santa, don Juan Carlos recibió la visita de sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, y de cinco de sus nietos. El rey emérito se mudó a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020 y hace unas semanas comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, su deseo de fijar su residencia allí. También comentó su intención de viajar a España con frecuencia para visitar a sus familiares y amigos ahora que la Fiscalía General del Estado ha cerrado las investigaciones en su contra.

Juntos en apoyo a Ucrania Gtres La princesa Leonor regresaba a casa después de cuatro meses, tras las navidades de 2021. La joven, de 16 años, tenía vacaciones de primavera en el internado donde ha comenzado su formación, el UWC Atlantic College de Gales. Aterrizó n nuestro país el viernes 5 de abril y un día después, la princesa, su hermana la infanta Sofía y los Reyes acudieron al Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados procedentes de Ucrania, y situado en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Letizia 'enamora' a Carlos de Inglaterra Gtres A principios de abrl de 2022, una semana después de asistir al homenaje en recuerdo al duque de Edimburgo, que se celebró en la Abadía de Westminster, en Londres, la mujer de Felipe VI regresó a Reino Unido y tuvo una cita muy especial con Carlos de Inglaterra. Juntos acudieron al acto inaugural de una galería dedicada al arte, la historia y cultura de España. Un evento cultural muy especial al que la madre de la princesa Leonor asistió sin el Rey.

Pascua Militar, un clásico en su agenda Gtres Un año más, el primer acto de la agenda oficial de los Reyes es la Pascua Militar. En la primera tras la pandemia, en este 2022, a Letizia la vimos lucir un piercing y se le cayó un broche del pasar que el rey galantemente recogió.

Felicitación a “Diez Minutos” por su 70 aniversario Cedida "Saludamos con todo afecto a la revista 'Diez Minutos' en su 70 aniversario. ¡Muchas felicidades!", son las palabras que don Felipe y doña Letizia dedicaron a nuestra publicación en un año tan especial. Se recibió a finales 2021.

Felicitación navideña 2021 Casa de S.M. El Rey Los Reyes y sus hijas (Leonor estaba de vacaciones de su internado en Gales) felicitaron la Navidad de 2021 con una foto tomada para la ocasión. La imagen fue realizada en los jardines de La Zarzuela, en vez de optar por Asturias, como en años anteriores.

Deslumbrantes en su viaje oficial a Suecia Gtres Del 23 al 25 de noviembre de 2021, nuestros monarcas realizar un viaje oficial a Suecia, donde Doña Letizia brilló con un vestido de H&M (un guiño a sus anfitriones) que costaba 300 €. Era su primera salida conjunta al extranjero tras la crisis del coronavirus.

Premios Princesa de Asturias Gtres Leonor es la protagonista de estos galardones, que antes asumiera su padre, cuando era Príncipe de Asturias. Tanto él como su madre, la reina Letizia, arropan a la joven en actos de este tipo. Y, por supuesto, siempre cuenta con el apoyo de su hermana la infanta Sofía. Aquí la Familia Real en un acto previo a los Premios de octubre de 2021, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Solidarios con La Palma Gtres El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado en dos ocasionas la isla de La Palma, primero para apoyar a los vecinos afectados por la erupción del volcán “Cumbre Vieja” (la tragedia se produjo el 19 de septiembre de 2021), y después con el fin de la erupción, para intentar animar a la vuelta de los turistas a la isla. Esta imagen corresponde a su visita a una platanera, en junio de 2021.

Despedida a Leonor Francisco Gomez-Casa del Rey La hija de los Reyes dio el pistoletazo de salida a su nueva vida el lunes 30 de agosto, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Iniciaba el Bachillerato Internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido, en el UWC Atlantic College de Gales y los Reyes y la infanta Sofía fueron a despedirla al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un día antes.

Vacaciones en Mallorca Casa del Rey En el verano de 2021, los Reyes y sus hijas volvieron a veranear en Mallorca. Aquí posaron en el Santuario de Santa María de Lluc. Después disfrutaron, como acostumbran, de vacaciones privadas.

VII aniversario de la proclamación de Felipe VI Pool La Reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía arroparon a Felipe VI en el VII aniversario de su proclamación. Fue un acto emotivo que tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, el 18 de junio de 2021, en el que se reconoció con la Orden del Mérito Civil, el valor y ejemplaridad a 24 mujeres y hombres.

La Confirmación de Leonor Gtres 28 de mayo de 2021. La primogénita de los Reyes celebró su Confirmación. Fue una ceremonia privada, de carácter familiar, después de al que Leonor, su Felipe VI, Letizia y la infanta Sofía posaron ante los medios. Tuvo lugar en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Aravaca, Madrid.

Teletrabajo en Zarzuela durante la pandemia Casa Real A principios e 2020, durante lo peor de la pandemia, los Reyes siguieron trabajando pero en remoto, como tantos españoles. Ellos lo hicieron desde el Palacio de la Zarzuela. Y ya fuera juntos o por separados tenían reuniones con instituciones varias. Letizia se libró del covid, pero Felipe dio positivo en febrero de 2022. Eso sí, por un contacto directo, ambos tuvieron que estar en cuarentena en noviembre de 2020.

Visita a Don Juan Carlos, recién operado Getty Images En la tarde del domingo 25 de agosto de 2019, los Reyes visitaron a Don Juan Carlos en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde el día anterior le practicaron un triple bypass aortocoronario. Les acompañaban la princesa Leonor y la infanta Sofía. El emérito aún no había caído en desgracia, después de ciertos delitos de los que ha sido exculpado y por los que se “exilió” en Abu Dabi.

Letizia-Sofía: Tensión en la misa de Palma Gtres Sucedió el Domingo de Pascua de 2018. A la salida, Doña Sofía se preparaba para posar con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a las que agarraba por los hombros. La reina Letizia, al ver

el posado, se acerca y se pasea delante de las tres, obstaculizando la tarea de los fotógrafos. Al final, la Reina posa su mano sobre la de su suegra y la Princesa intenta zafarse de la mano de su abuela. Don Felipe, al ver que algo sucede, se acerca e intercambia unas palabras con ambas, mientras don Juan Carlos observa la escena asombrado. El vídeo se hizo viral.

1.000 días en el trono Felipe VI y Letizia celebraron 1.000 días de reinado el 14 de marzo. Los Reyes han presidido alrededor de unos 400 actos durante sus tres años en el trono. Con una versión más modernizada de la monarquía y una valoración positiva por parte del pueblo, los Reyes han conquistado a todos con su transparencia y complicidad.



Muy compenetrados Una vez más quedó demostrada la buena sintonía entre los Reyes de España y Holanda. Don Felipe y doña Letizia asistieron a una cena de gala en el Palacio Noordeinde de La Haya como colofón a las celebraciones por el 50 cumpleaños del rey Guillermo de Holanda. Los monarcas españoles volvieron a demostrar que son los mejores embajadores de nuestro país.

Nueva figura de la Reina en el Museo de cera El Museo de Cera presentó su nueva figura, retocando nariz y barbilla, para que ésta se parezca más al actual aspecto físico de la reina. "Sobre la cabeza, luce una reproducción exacta de la tiara que le regaló Don Felipe de 'Ansorena', y cuya réplica encargada, en 'La Parisién', recrea la magnífica pieza de brillantes coronada con diez perlas espectaculares y la flor de lis en el centro", explicaba el museo. Para ésta han utilizado 600 piedras y para su cabello les ha hecho falta 1750 gramos de pelo natural.

La Primera Comunión de sus hijas En 2015, la princesa Leonor tomó la Primera Comunión en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Aravaca, cercana al colegio Rosales donde estudia junto a su hermana la infanta Sofía. El pasado 17 de mayo pudimos ver una estampa similar a la de 2015. En esta ocasión, fue la infanta Sofía quien recibió la Primera Comunión. La hizo igual que su hermana: con el uniforme de su colegio, acompañada por sus compañeros de clase y en la misma parroquia.

Primer posado como Reyes en la nieve El pasado mes de febrero, los monarcas y sus hijas sacaron un hueco en su apretada agenda para marcharse el fin de semana a esquiar en las pistas de Astún, una estación situada en la ciudad de Jaca.

Primer acto político para sus hijas Fue el primer besamanos de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y lo pasaron con nota. En él participaron más de 600 personas y doña Letizia fue la encargada de decirles el nombre de todas las personas a las que saludaban. Fue la segunda ocasión en que Leonor y Sofía visitaban el Congreso, pues ya estuvieron allí el pasado 19 de junio de 2014, cuando su padre fue proclamado Rey de España.

Apertura de la legislatura en las Cortes Generales El 17 de noviembre de 2016, tras casi un año con un gobierno en funciones y una inestabilidad política latente en nuestro país, Felipe VI procedió a la apertura de la XII legislatura en las Cortes Generales dando paso a Rajoy como Presidente del Gobierno.



Día de la Hispanidad Los Reyes presidieron el año 2015 el Desfile de la Fiesta Nacional, que se celebra cada 12 de octubre en la capital. Ese año fue el segundo que don Felipe y doña Letizia lo hicieron como Reyes de España, tras la proclamación de Felipe VI –el 19 de junio de 2014-. La princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, también les acompañaron en esa ocasión, como ya lo hicieron el año anterior.

Primer acto oficial como Reyes En junio de 2014 tuvo lugar el primer acto público como Reyes de España y aunque algunos señalen que doña Letizia ha perdido su espontaneidad en la imagen vemos un divertido saludo de Reyes. Lo cierto es que poco a poco van modernizando la monarquía, mostrándose más cálidos y cercanos y ganándose el cariño de los españoles.

Primera visita oficial al Papa Francisco El primer viaje oficial que realizaron los Reyes tras el nombramiento de Felipe VI fue al Vaticano para hacer una visita al Papa Francisco. En la imagen doña Letizia, que al ser Reina ya podía acudir con mantilla blanca, prefirió no llevarla.

Un matrimonio fuerte Imágenes como éstas reflejan que su matrimonio es cada vez más fuerte. Ambos están muy compenetrados y se apoyan el uno al otro. Juntos han hecho frente a problemas para la corona como el Caso Nóos.

Proclamación como Reyes El hecho más relevante que han vivido desde que se casaron hace ya doce años sin duda es la proclamación de Felipe VI como Rey de España tras la abdicación de su padre don Juan Carlos. La entronización de don Felipe tuvo lugar el 19 de junio de 2014, en ella se mostraron, una vez más, muy cómplices.

Décimo aniversario A los Reyes les gusta mantener su vida familiar alejada de las cámaras pero con motivo del décimo aniversario de boda, se hicieron públicas estas imágenes en la que demostraron que fue un día más que vivieron con sus hijas.

Letizia cumple 40 años El día del 40 cumpleaños de doña Letizia, el 15 de septiembre de 2012, la Casa Real distribuyó estas imágenes en las que se refleja el amor que se profesa la pareja.

Padres entregados Pero la gran pasión de los Reyes son sus hijas. Les encanta disfrutar de momentos en familia, ocupándose personalmente de la educación y cuidado de sus peques siempre que sus compromisos oficiales se lo permiten.

Cine y cena Otra de las aficiones de los Reyes es el cine. Es frecuente encontrarlos saliendo de alguna sala del centro de Madrid. Tras la ver una película, algunas veces aprovechan para cenar o picar algo antes de volver a casa. Algunas de las películas que no se han perdido han sido 'Ocho apellidos vascos', 'Los del túnel' o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'.

Buenos embajadores Su imagen pública es perfecta, siendo los mejores embajadores de España. Como muestra la imagen en la que son aclamados en la cena de gala por la boda real de Victoria de Suecia y Daniel Westling. Está claro que doña Letizia triunfa con el color rojo que tanto identifica a España.

Un beso en público Llamó la atención este cariñoso beso que se dieron tras finalizar don Felipe una jornada de la 30 edición de la Copa de Vela en 2011.

Pasión por la música Disfrutar de la música en directo acudiendo a conciertos es una afición que comparten. Así de felices les pudimos ver en el concierto del amigo de don Felipe, el cantautor mallorquín Jaume Anglada.

Tarde de toros Los nuevos Reyes no son habituales a las corridas de toros pero durante estos doce años de matrimonio se les ha podido ver en alguna ocasión el la Feria de San Isidro.

Premios Príncipe de Asturias El acontecimiento más importante al que acuden todos los años siempre dando muestras de su mutua admiración es en la entrega de premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias. Para doña Letizia es un día muy emotivo al ser ella asturiana.

Nacimiento de Sofía El 29 de abril de 2007 nacía su segunda hija, Sofía. Así de feliz se mostraba la pareja a la salida de la Clínica Ruber con la recién nacida Sofía y la pequeña Leonor.

Trágica muerte de Érika Ortiz En febrero de 2007 doña Letizia sufrió el golpe más duro de su vida, al conocer la noticia de la muerte de su hermana menor, que fue hallada muerta en su domicilio del barrio de Valdebernardo (Madrid), en el piso donde había vivido doña Letizia hasta su compromiso con el príncipe Felipe. Doña Letizia se encontraba embarazada de su segunda hija. El hoy Rey fue su gran apoyo en estos momentos tan difíciles.

Bautizo de la princesa Leonor En enero de 2006 la familia se reunió para celebrar el bautizo de su hija Leonor. La pequeña recibió el nombre de Leonor de todos los Santos, una niña preciosa y tranquila que posa en brazos de su madre. La felicidad de los padres era evidente.

Embarazo de Leonor Unos días antes de cumplirse el primer aniversario de su boda, se anunció en un comunicado que don Felipe y doña Letizia esperaban con "gran alegría" el nacimiento de su hijo, que ocupaba en aquel momento el segundo lugar en la línea de sucesión. En el verano de 2005 Letizia ya lucía embarazo. La futura heredera del trono estaba en camino, para llenar de felicidad a la pareja.

Felices en los Juegos Olímpicos de Atenas Ese verano después de pasar unos días en Palma viajaron a Grecia para asistir a las Olimpiadas de Atenas 2004. Por las imágenes, en las que ambos se prodigan caricias y abrazos, se nota que seguían viviendo su particular luna de miel.

Primer verano en Palma El verano de 2004 fue la primera vez que la pareja pasaba sus vacaciones en Palma de Mallorca, donde aprovechó para salir a cenar con amigos, pasear por sus calles y comprar la típica ensaimada.

Luna de miel en Petra Después de recorrer varias ciudades españolas los entonces Príncipes de Asturias viajaron a Jordania para acudir a la boda del Príncipe Heredero Hamza. Era el primer acto oficial al que asistían don Felipe y doña Letizia, tras su matrimonio. A su llegada a Jordania Felipe y Letizia aprovecharon para visitar Petra. Tras la ceremonia, a la que también acudieron la reina Sofía y la infanta Cristina, los entonces Príncipes de Asturias se perdieron en algún destino exótico. Los rumores apuntan a La India, Tailandia, Camboya e incluso la Polinesia francesa.

Luna de miel en San Sebastián De Cuenca viajaron a la Sierra de Abarracín, después a Zaragoza y terminaron su ruta por España en San Sebastián, donde en la famosa playa de la Concha, Letizia posaba para su ya marido encargado de hacer el álbum personal y familiar de la pareja.

Luna de miel en Cuenca Unos días después de su enlace dieron una sorpresa a los habitantes de Cuenca, ciudad que eligieron para iniciar su luna de miel. La pareja se prodigaba con miradas cómplices y tiernos abrazos mientras paseaban por los lugares más bellos de la ciudad.

Una boda para la historia El 22 de mayo de 2004 bajo una intensa lluvia y con los millones de espectadores viéndolo por la televisión, don Felipe y doña Letizia se dieron el "sí, quiero". Así culminaban una historia de amor que comenzó 'en secreto' y que, tras hacerse pública, 'conmocionó' a toda la sociedad española. Don Felipe, entonces uno de los solteros de la realeza más deseados, estaba enamorado y sellaba su amor pasando por el altar con una conocida y joven periodista que estaba divorciada. Al acontecimiento acudieron representantes de 12 casas reinantes y otros 12 no reinantes. Fue la primera boda 'real' que se celebraba en Madrid desde hacía más de 50 años.

Cena de gala La cena de gala que tuvo lugar la noche previa al enlace nos mostró a una pareja enamorada. El evento tuvo lugar el 21 de mayo de 2004 ante cientos de invitados a los que la pareja saludó en el primer besamanos al que asistió la periodista que se convertiría en Princesa de Asturias.

Letizia deslumbró en la presentación ante la realeza europea La presentación de doña Letizia ante la realeza europea tuvo lugar en Copenhague con motivo de la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson que se casaron el 14 de mayo de 2004, una semana antes de su enlace. Letizia lució un espectacular vestido rojo de Lorenzo Caprile que fue muy comentado por lo guapa que estaba la futura Princesa de Asturias.

Su primer acto tras la noticia El mismo día que se presentaron en los jardines de Palacio Real ante los medios de comunicación, don Felipe declaraba: "Nos presentamos enamorados, comprometidos e ilusionados y por supuesto entregados al servicio de España y de los españoles". Ese mismo día la pareja acudía junto a la reina Sofía a un concierto en el Teatro Real. La felicidad y complicidad eran muy evidentes.

Compromiso oficial y pedida de mano La filtración de la noticia de que el Príncipe tenía novia precipitó el anuncio del compromiso el 1 de noviembre de 2003 y el día 6 de noviembre tuvo lugar la petición de mano en la que Letizia lució el anillo de oro blanco y brillantes que Felipe le regaló para la ocasión. Un traje blanco de chaqueta y pantalón de Adolfo Domínguez fue el look que eligió para un día tan especial. Por su parte, Letizia le regaló a "su chico" unos gemelos de oro blanco y zafiro. De esta forma cariñosa llamaba Letizia al por aquel entonces Príncipe de Asturias, ya que su nombre era un incógnito para los amigos de Letizia. Todo había empezado un año antes cuando la pareja se conoció de forma casual en una cena que organizó Pedro Erquicia.

