Alejandra Rubio está en un muy buen momento. La hija de Terelu Campos ha comenzado a andar como personaje televisivo y a tener cada vez más protagonismo por sí misma como colaboradora en 'Viva la vida' primero y en 'Pesadilla en el paraíso' ahora donde sus encuentros con Borja Estrada, hijo de Pipi, han dejado grandes anécdotas. En este programa ha encontrado su filón como colaboradora con aportaciones que están siendo aplaudidas por todos. No obstante ella ha dejado claro que este no es su objetivo por lo que mantiene sus estudios de interpretación por consejo de su abuela, María Teresa Campos, y ahora ha anunciado un nuevo proyecto lejos de las cámaras de televisión pero muy relacionado con el mundo del periodismo. Un anuncio que ha dejado a todos sorprendidos al ver cómo echa a andar esta nueva faceta de la también colaboradora, que sigue los pasos muy de cerca de su abuela.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Muy feliz de contar que voy a escribir los sábados en el periódico ABC entrevistando a jóvenes talentos. Gracias por todo el apoyo que está recibiendo esta primera entrevista!!", anuncia Alejandra en sus redes sociales. donde ha recibido un gran apoyo. Marta Peñate, compañera de plató en 'Pesadilla' o su amigo Aless Gibaja han sido solo dos ejemplos de los mensajes de apoyo que ha recibido para esta nueva etapa.

Y es que, Alejandra dejó claro en su entrevista con su madre en Viernes Deluxe que quiere aceptar todos los proyectos que le gusten y le motiven, y que este ha sido uno de ellos. "No estoy aquí por necesidad económica, si quisiera ganar dinero haría otras cosas que me proponen y digo que no. Tengo muy claro lo que quiero y estoy muy enfocada en mi carrera, en lo que me gusta y lo que estudio", dijo sobre la tele.