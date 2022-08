Alejandra Rubio está disfrutando del verano después de que el programa de 'Viva la vida' haya llegado a su fin. Un momento muy emotivo que terminó con el gran mensaje de despedida de Emma García. Ahora, a través de sus redes sociales, la hija de Terelu Campos ha explicado cuáles son sus planes de futuro y los nuevos proyectos que le gustaría poner en marcha.

La colaboradora ha dejado claro que, de momento, no le han ofrecido trabajar en 'Ya es mediodía'. Sin embargo, ha confesado que está casi segura de que pronto podremos volver a verle de nuevo en televisión, aunque sin especificar si ya tiene alguna oferta de trabajo para un futuro próximo.

Instagram

De momento, mientras se concretan sus futuro planes televisivos, la colaboradora ha confesado que tiene pensado retomar en octubre sus clases de interpretación. "Me apetece muchísimo", ha reconocido. Además, ha confesado que aprovechará este tiempo para "darle más caña a Instagram y Tiktok". Unos planes a los que se unirá otro proyecto que tiene en mente y del que todavía no puede dar detalles. Sin duda, unos planes que le mantendrán muy ocupada durante estos meses mientras prepara su vuelta a la televisión.

Instagram

Por otro lado, ha reconocido que también tiene pendiente un vídeo muy especial que sus seguidores llevan pidiéndole desde hace mucho tiempo. "Me habéis pedido mil veces el vídeo de los tatuajes y sus significados. No sé cómo hacerlo para que quede bonito pero pronto lo tendréis", ha asegurado. De esta forma, parece que tras haber puesto fin a su trabajo en 'Viva la vida', tiene muchos proyectos nuevos que llevar a cabo.

