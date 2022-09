Ismael Beiro quiere ser alcalde de Cádiz. El ganador de la primera edición de 'Gran Hermano' da el salto a la política y se presenta como candidato para las elecciones municipales de 2023 con el objetivo de desbancar a José María González 'Kichi', actual edil de la capital gaditana. Hace unos días, el empresario, que en la actualidad tiene un bar en Cádiz, acudió a la boda de Euprepio Pádula en Madrid, buen amigo suyo, y allí habló de sus aspiraciones políticas y reveló por qué decidió dar este salto.

Ismael Beiro, que sigue manteniendo una excelente relación con Iván Armesto, su compañero de edición, reconoció cuál ha sido el motivo principal para presentarse a la alcaldía de Cádiz. "La decadencia que cada día va a más en Cádiz y la diferencia que tiene con el resto de capitales andaluzas. Está muy bien tener un Cádiz cada día más verde e inclusivo pero también hay que tener en cuenta la industria, el comercio, el turismo" aseguró y desveló qué le había dicho su familia de su decisión. "Mi madre me dijo "mira hijo yo a estas alturas ya estoy curada de espanto así que haz lo que quieras pero siempre con cariño y con ilusión", dijo. En el vídeo de la parte superior, el ex colaborador de televisión habla de su nueva faceta en la política. ¿Por qué no le gusta la palabra alcalde? ¿Cree que la televisión y la política están reñidas? ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

"La palabra alcalde no me hace mucha gracia a mí me gusta que me pregunten ¿tú trabajas en Cádiz por Cádiz? y yo digo sí, yo y las 100 personas que vamos a redactar un bonito proyecto para Cádiz" cuenta mientras bromea con que, si él resulta elegido, intentará 'eliminar' la palabra. "La televisión no tiene que estar reñido con la política, yo pongo a disposición de Cádiz toda mi red de contactos, mi experiencia y conocimientos... Me voy a rodear de los mejores profesionales", aseguró sobre su proyecto para la capital gaditana.