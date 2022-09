Belén Esteban ha sido la protagonista, sin quererlo, de la última polémica de la semana: su compañero, Kiko Matamoros, ha tenido unas palabras poco acertadas que a la colaboradora no le han gustado nada, y en una llamada telefónica a 'Sálvame' ha tratado de defenderse. Belén está dolida y muy triste desde que se ha enterado, y ha sido tajante en su respuesta a su compañero: "Pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño, pero me he dado cuenta de que no me lo tiene", ha dicho prácticamente entre lágrimas. Te contamos los detalles de esta nueva trifulca en el vídeo superior dándole al 'play'.

La de Paracuellos cree que no era necesario cargar contra ella así: "Ayer me sujetaba el bocadillo de salchichón y me sostenía la muleta y hoy me da palos", decía en tono de broma pero dejando claro lo que quería dar a entender, y es que Kiko ha lanzado varias pullas contra ella en las últimas horas, como que si otros compañeros hacen mejores audiencias ella se enfada o que los telespectadores han perdido el interés en ella. Una supuesta rivalidad que ella, sin querer entrar demasiado al trapo, desmentía: "Yo nunca he rivalizado por ver quién hace más audiencia, como él dice. No le doy importancia al dato que hace cada uno porque creo que todos hemos aportado nuestro grano de arena a 'Sálvame' para llegar hasta donde estamos", se defendía.

Lo cierto es que la relación de Belén y Kiko nunca ha sido especialmente estrecha. Se basaba en ser compañeros de trabajo y en compartir algunas opiniones, pero muchas otras veces han chocado de frente. Incluso Belén invitó a su boda a todos sus compañeros excepto a dos: Paz Padilla y Kiko Matamoros. Esta última polémica, desde luego, no ayuda a acercar posturas...