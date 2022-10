Jorge Javier Vázquez ha vuelto de las vacaciones desatado. El presentador ha tenido tiempo en el mes que lleva descansando no solo de disfrutar de todo tipo de experiencias en Perú sino también de poder cargar las pilas al máximo y está demostrando que tiene cuerda para rato. Así al menos le están viendo sus compañero de Sálvame tal y como confirmaba Belén Esteban por una pregunta ante el polígrafo. Ella confirmaba que le veía mucho más acelerado desde que había vuelto de vacaciones, algo que el catalán aprovechaba para explicar el motivo y tirar de las orejas a sus compañeros. Y es que hay una buena razón por la que el presentador se muestra con un ritmo mucho más alto en el programa desde que volvió de vacaciones.

Telecinco

“No os molestéis, pero, es que… en algunos momentos el programa parece un tanatorio y, o le echas un extra de energía o realmente te contagia lo chafados que estáis en algunos momentos”, confesaba el presentador ante la atónita mirada de sus compañeros. “Yo acabo agotado, el jueves estaba que me caía de sueño, pero he notado que hay que tirar mucho del carro porque hay colaboradores que, directamente, no hablan. Entonces, o te aceleras e intentas contagiar el ritmo o te dejas llevar por la corriente y yo no quiero dejarme llevar porque quiero que este programa continúe”, añade el presentador.

El alegato dejaba en silencio a todos sus compañeros quienes pedían nombres de quiénes estaban más callados: "Carmen Borrego no habló ayer hasta hora y media después de programa. Entiendo que hay que meter la quinta aunque el tema no vaya con nosotros". Una afirmación que si bien todos estaban de acuerdo, Laura Fa matizaba añadiendo que "hay que hablarlo" porque si todos iban a mil revoluciones se convertía en un gallinero el plató. "No se trata de que se convierte en una jaula de las locas pero hay que vivirlo con pasión", matizaba Vázquez.