Jorge Javier Vázquez no presentará 'Supervivientes' por su positivo en covid

En la segunda noche de 'Sálvame Mediafest' hubo una gran ausencia, la de Jorge Javier Vázquez. El presentador conducía la primera noche pero esta segunda quedaba de la mano de Adela González y Nuria Marín, ¿qué le ha pasado al presentador? Por motivos de salud, exactamente por haber dado positivo en Covid, Jorge Javier no pudo estar anoche en el festival y este jueves 30 de junio tampoco podrá estar a los mandos de la gala de 'Supervivientes'. Tampoco podrá presentar el 'Deluxe' ocupando su lugar María Patiño y para el concurso de superviviencia, su otro compañero Carlos Sobera.

La noticia se ha confirmado de forma oficial: "Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del 'Sálvame Mediafest', hoy será sustituido en la gala de 'Supervivientes' por Carlos Sobera y mañana estará al frente del 'Deluxe' María Patiño", escribía el twitter de Mediaset España.

Las bajas en Telecinco han sido algunas, y no solo hablamos de los colaboradores que están lesionado como Belén Esteban, Chelo García-Cortés y Pipi Estrada. También se ha hablado mucho de la ausencia del pasado domingo de Ion Aramendi. El presentador no acudía 'Supervivientes: Conexión Honduras' por dar también positivo en coronavirus. "Esta noche no estaré en Conexión Honduraspor POSITIVO en Covid, si bien afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran @carlossobera nos vemos en el próximo! Un abrazo grande a tod@s! Cuidaos mucho!", escribía junto a una imagen en la que se le puede ver muy cambiado con un poco de barba. ¡Mucho ánimo para los dos y que vuelvan pronto!

