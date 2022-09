Jorge Javier Vázquez se situará a partir del próximo lunes 26 de septiembre al frente de En el nombre de Rocío, programa que está acogiendo la emisión en abierto en Telecinco de los episodios de la docuserie protagonizada por el testimonio de Rocío Carrasco en torno a acontecimientos clave en la vida de su madre, Rocío Jurado, y en las relaciones en el seno de su familia.

El presentador, que también retoma este lunes 19 de septiembre su labor como presentador de Sálvame, cogerá el testigo de Sandra Barneda, que tras estar al frente de las primeras entregas de ‘En el nombre de Rocío’ conducirá los debates de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Además de acoger la emisión de los episodios de la docuserie, ‘En el nombre de Rocío’ cuenta con la participación en cada entrega de un equipo de colaboradores e invitados para analizar el relato de la protagonista.

Jorge Javier, totalmente recuperado de su gran susto en Perú

Después del gran susto de salud de Jorge Javier durante sus vacaciones en Perú, que hicieron saltar todas las alarmas e incluso temer por su vida, Jorge Javier Vázquez ya está recuperado de su ingreso en el hospital en Perú tras sufrir el llamado 'mal de altura'.

"Vuelvo a currar el lunes 19. Vuelvo nuevo, soy otro. ¡Qué ganas de volver a veros!", escribió en Twitter el miércoles 14. Su texto va acompañado de una foto suya con un filtro que retoca su rostro, elevando sus pómulos y mostrando unos labios con mayor volumen.

Vuelvo a currar el lunes 19. Vuelvo nuevo, soy otro. ¡Qué ganas de volver a veros! pic.twitter.com/YStY05JQav — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 14, 2022

El presentador subió un vídeo a Instagram para comunicar el día de su regreso y aclarar algunos temas: "Tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros. Vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena, no porque haya suspendido mi vuelta, porque haya sido por el susto de Perú...".