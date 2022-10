Maite Galdeano era la gran invitada del Viernes Deluxe de este 30 de septiembre. La ex Gran Hermana acudía de nuevo al programa de Telecinco, después de haber reaparecido en varias ocasiones a lo largo de este verano, para ser entrevistada. Allí habló de su ex novio Remi y su yerno, Kiko Jiménez, con quien acudió al plató. Nada que hiciera presagiar lo que ocurriría minutos más tarde y es que la madre de Sofía Suescun se encontró mal con dolores en el pecho y vómitos.

Cabe recordar que Maite Galdeano cuenta con un problema de salud grave: padece cáncer. Por ello, cuando sus seguidores supieron de sus dolores la recomendaron rápidamente acudir al hospital, aunque ella sostenía que era algo muscular, tal y como ha asegurado su hija a través de varias stories donde está dando el minuto a minuto de la evolución de su madre. "Ella cree que es muscular, yo también lo creo. Las contracturas en esa zona son mortales, con calor y algún relajante se le irá quitando", aseguraba esa misma noche. Pero no ha sido así.

El problema ha ido a más y a la mañana siguiente Maite ha continuado con los vómitos, lo que no le ha gustado por lo que ha cogido las cosas para ir al hospital. "Me han tomado la tensión y la temperatura. Ahora me van a hacer un electro en el corazón", explicaba a Sofía a primera hora de la mañana. "Para que mi madre vaya a urgencias es que está muy mal, ¿será en relación al dolor del pecho?", se preguntaba preocupada su hija.

Horas más tarde Suescun confesaba que Maite sigue aún en el hospital y que, aunque todo parece estar bien, continúa con las náuseas y los vómitos por lo que los médicos apuntan a un posible virus aunque por ahora permanece en observación.