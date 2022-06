Santiago Segura ha regresado una vez más al plató de 'Sábado Deluxe' con el objetivo de promocionar su próxima película de la saga que tantos éxitos le está dando tras haber dejado aparcado el personaje de 'Torrente'. Sin embargo durante su entrevista, además de responder a las preguntas de los colaboradores, se ha enfrentado a un estrambótico casting del que le advertía el presentador Jorge Javier Vázquez: "Puede que esta noche conozcas a la actriz que siempre deseaste, lleva mucho tiempo pidiéndome que le eche una mano para participar en una de tus películas y ha hecho un casting especialmente para ti". Se trataba de Maite Galdeano, quien, sabiendo de la visita del director de éxito, había mandado una cinta al programa para demostrar su talento artístico y se enfrentaba a la mirada del director para conocer si podría estar en su próxima película.

En el vídeo se podía ver a Galdeano recreando escenas de míticas películas como 'Lo que el viento se llevó', 'Instinto básico', 'Gilda', 'Cuando Harry encontró a Sally' o incluso 'ET': "Espero Santiago que cuentes conmigo porque tengo actitudes, potencial y ganas, solo me queda la suerte", explicaba en el vídeo donde se la podía ver de todos los outfits posibles para interpretar a sus personajes. "Padre no hay más que uno 3 ya está hecha, pero para Padre no hay más que uno 4, podría entrar", aseguraba entre risas el director.

Incluso, Segura confesó que ya había pensado en ella en alguna ocasión puesto que había coincidido con su yerno en un estreno y le había pedido que la incluyera en el casting de algunas de sus películas: "Me encontré a Kiko Jiménez y me dijo que la llamara, que me iba a reír, dije 'sí, sobre todo tú'. Pero sí, la tengo pendiente", añadía Segura, dando permiso a Jorge Javier de darle su número de teléfono. ¿La veremos finalmente en el cine?

