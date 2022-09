Gloria Camila se abría en 'Pesadilla en el paraíso' desatando un revuelo en el plató de 'Sálvame'. Todos esperaban a que la joven hablase libremente de toda la polémica familiar que han protagonizado ella y la mujer de su padre, Ana María Aldón, pero sorprendía a todos recordando su ex relación con Kiko Jiménez. En el programa, Gloria Camila reconocía que a raíz de la ruptura con Kiko en 2019 su estado anímico variaba desencadenándole una anorexia nerviosa que la hizo quedarse en 46 kilos de peso por la gran dependencia emocional que tenía de él. La joven, que ya confesó en 'Ya son las ocho', volvía a contar en el reality que comenzó un tratamiento psicológico en el que a día de hoy continúa. "Estoy en psicólogos, he dejado de ver la tele, porque ciertos programas habla de mi y mi familia, y si no está le llaman", confesaba la concursante, "¿Cómo puede ser que alguien que ha compartido contigo 4 años que cuentes cosas que te han contado en confianza?".

Antes esas acusaciones, Kiko Jiménez enseñaba un material muy exclusivo en el programa donde dejaba claro que fue Gloria la que intentó aprovecharse de él. "¿Sin escrúpulos ni sentimientos? Se le olvidó en esa conversación recordar que ella me fue infiel y me engañó a mí. No voy a hacerle el concurso vendiéndote de víctima para dar pena", confesaba el andaluz bastante enfadado. El de Jaén no ha dudado ni un momento tras las acusaciones en mostrar la conversación que tuvo con la hija de Ortega Cano al programa.



Telecinco

"Te llamo porque me ha pasado una cosa de lo de la suplantación de identidad. Entonces me habían comentado que Sofía también subió algo, de que también le había pasado algo de eso a su madre o a no sé quien. Era para saber si es que le ha suplantado... Muy fuerte. Entonces digo: "bueno, voy a llamarle a ver si sabe algo de esto mismo'", se le podía escuchar perfectamente a la joven. Kiko le ha reconocido a sus compañeros que alucinó cuando vio la llamada de su ex.

"¿Y para eso me has llamado? Es que yo me he quedado alucinando. Cuando he visto tu WhatsApp digo, madre mía...", eran las palabras exactas del colaborador. "Yo es que ya sabes que soy muy bipolar en ese sentido. En plan, lo mismo te odio durante un año que luego pues al año siguiente digo: "Bueno, sus motivos tendría y ya está'".