En medio de un duro momento de su vida, Tamara Falcó ha participado en un foro ultracatólico de México participando en un panel en el que debatía sobre la familia y el entretenimiento y en el que ha explicado detalladamente cómo se encuentra después de la ruptura con su ya ex novio, Íñigo Onieva. La joven ha hablado de la infidelidad de su ex pareja, filtrada en la televisión nacional y la posibilidad de perdonarle debido a su fe católica. Sin embargo, una de sus frases sobre la situación actual de la sociedad, poniendo de ejemplo los hechos de su ex novio, es la que ha causado más revuelo en las redes sociales, haciendo incluso que Emma García se echara las manos a la cabeza al escucharla cuando Alba Carrillo la ha leído textualmente para afearle que lo hiciera en un foro público.

Telecinco

La marquesa ha explicado que la sociedad vive un momento complicado moralmente achacándolo a la libertad sexual. Mientras Beatriz Cortazar ha pedido respetar su religión, la periodista ha cuestionado que "¿en qué momento va a respetar las creencias y sentimientos de otras personas? Porque ha dicho 'ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal'. Entiendo que esté disgustada por los cuernos pero decir este tipo de cosas es muy peligroso".

Emma García, al escuchar estas palabras, se ha quedado en shock: "¿Esto lo ha dicho Tamara? Estas frases... espero que la gran mayoría no comulgue con eso". "Hay que respetar, los homosexuales no son mascotas, que muchos se justifican con el 'tengo un amigo gay', son personas", añadía Alba Carrillo. "Yo soy creyente, rezo todas las noches, pero no tengo esas ideas radicales. Puedes vivir en la fe pero no atentar contra las personas y juzgar la sexualidad y forma de vivir. Yo creo que aquí se ha equivocado", explicaba por su parte Alejandra Rubio.