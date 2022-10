La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya es parte de la historia de España y sus protagonistas, cada uno por su lado, siguen dando que hablar. El relaciones públicas por seguir 'desaparecido' y la hija de Isabel Preysler por sus andanzas en México, donde viajó para participar en el encuentro de las familias cristinas. Allí, la marquesa de Griñón afirmó que su ex pareja "le da pena", ha creado una gran polémica por su opinión sobre la sexualidad y compartió escenario con Eduardo Verástegui, el que parece haberse convertido en su nuevo mejor amigo.

Se trata de un ex actor de telenovelas mexicano, de 48 años, que hace casi dos décadas decidió dar un giro de 180º a su vida. Dejó su exitosa carrera para entregarse a la fe cristiana. Según la periodista Beatriz Cortázar, Verástegui lleva practicando hace 17 años el celibato: "Él está buscando el verdadero amor, quiere entregarse únicamente a la mujer con la que formar una familia, su gran deseo". Reza el rosario y acude a misa cada día. ¿Podría ser Tamara esa mujer? De momento, solo son amigos, pero, según ha contado el periodista Aurelio Manzano, ambos se conocen desde hace algún tiempo y la marquesa de Griñón "estaría muy contenta de haber coincidio de nuevo con él".

Tamara Falcó y Eduardo Verastegui, en el encuentro de las familias cristianas en México. Captura TV

Eduardo Verástegui ha participado en telenovelas como 'Una luz en el Camino', 'Soñadoras', 'Alma Rebelde' y 'Tres Mujeres', pero antes de triunfar como actor fue miembro del grupo musical Kairo. Fue novio de la actriz Aracely Arámbula, ex de Luis Miguel. Y también es amigo de Genoveva Casanova. Es muy activo en redes sociales, donde tiene más de 600.000 seguidores y donde ha compartido varias imágenes del encuentro cristiano en el que coincidió con Tamara Falcó.

