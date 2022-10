Samantha Vallejo-Nágera responde a las críticas de las famosas tras publicar un vídeo en el que regañaba a su hijo Roscón. El pasado fin de semana, la jurado de 'MasterChef' compartió un vídeo en su perfil de Instagram, donde tiene más de 826.000 seguidores, del adolescente, de 13 años, en el que Roscón lloraba mientras su madre le regañaba y amenazaba con castigarle por ver la televisión sin permiso. "¡Le volví a pillar viendo la tele a escondidas! Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca", escribía. El adolescente lloraba y se disculpaba por su comportamiento y Samantha le dice que le va a castigar y se iba a quedar sin aperitivo. "No me gusta eso, no, no, no" dice él y ella le responde "A mí tampoco me gusta... Dime una cosa para convencerme de que te vas a portar bien", fueron algunas de sus palabras.

Las reacciones al vídeo de Samantha Vallejo-Nágera no tardaron en llegar y numerosas famosas le escribieron críticas por compartir ese momento de su hijo. "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor" le escribió Mercedes Milá. "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", fueron las palabras de Anabel Pantoja mientras que Adara Molinero también afeaba su actitud. "Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías de respetarle a él y a su intimidad", escribió.

Primero, Samantha escribió un comentario en su propio post en el que explicaba las razones por las que había compartido ese vídeo. "De verdad no saquemos las cosas de quicio, Saco muchísimas cosas buenas y divertidas de él y también de vez en cuando los 'pollos' que monta por tonterías" y añadía "también creo que no pasa nada con poner límites y EDUCAR a mis hijos" pero luego decidió borrar el vídeo y subir un nuevo post en el que pedía perdón por publicar el vídeo.

"Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele. Es increíble cómo cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo. Creo que es un niño súperfeliz que nos hace muy felices a todos con su día a día, sus deberes, sus canciones, sus sonrisas, su carita y ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños. Por eso lo saco en mis redes sociales", dice antes de pedir perdón por su publicación. "Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención. Lo siento muchísimo. Muchas gracias y buenas noches", dice en un vídeo que ya tiene casi 25.000 'me gustas' y los comentarios favorables de Ainhoa Arteta o Fernando Andina. "Eres una madre maravillosa, no hagas ni caso" escribió Naty Abascal. Mercedes Milá también agradeció su gesto. "Gracias Samantha, tus palabras te llenan de valor a mis ojos" fueron sus palabras.

No es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera tiene que pedir perdón por unas palabras a su hijo Roscón. En febrero de 2021, mientras madre e hijo preparaban tortitas el adolescente le confesó que bailaba con chicos y ella dijo "Pues los chicos bailan con chicas", frase que recibió numerosas críticas.