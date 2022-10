Parece que la paz entre Kiko Rivera y su hermana Isa Pantoja está cada vez más lejos, por no decir que es casi imposible que algún día llegue. La joven, muy saturada por la situación, contaba en 'El Programa de Ana Rosa' cómo está ahora la relación con el dj. "Me parece de vergüenza, me parece una persona despreciable y que no quiero en mi vida. No se arrepiente del episodio que contó y lo vuelve a contar. No tiene que pasar nada porque lo perdone", comentaba. También Isa Pantoja confesaba que su hermano siempre tiene la necesidad de atacar a algún familiar y ahora parece que le ha tocado a ella. Recordemos que Kiko Rivera sigue enfrentado con su madre y, en otras ocasiones, también ha tenido palabras muy duras para Anabel Pantoja.



Isa Pantoja también contaba en el programa que su hermano le debe dinero: "Lo primero es que reconoce que me debe dinero. Yo nunca he dicho la cantidad ni nada. No es esa cantidad, es más de esa cantidad. Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… si tú dices que vives cómodamente… pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito. Me parece surrealista. Me duele por la manera en la que lo dice, diciendo que no le da la gana de devolvérmelo", ¿qué ha opinado el sevillano de las palabras de su hermana?





This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El dj era preguntado por la prensa sobre todo lo que dijo su hermana en 'El Programa de Ana Rosa', y aunque no se ha pronunciado con contundencia, el sevillano ha hecho un gesto que también enfadará mucho a Isa Pantoja. Nada más escuchar las palabras que le dedicó su hermana y que eran trasmitida por los reporteros, Kiko Rivera se reía de la situación de manera irónica y soltaba: "anda que… ¡a la paz de Dios!".