Son muchos los rumores que han surgido desde que salió a la luz la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes. El pasado 25 de septiembre, la ex pareja anunciaba su separación tras siete años de amor y una pequeña en común. El matrimonio, que siempre se ha mostrado muy enamorado, publicaba un comunicado en Instagram anunciando que se divorciaban pero que el amor entre ellos iba a ser eterno. Ahora que llevan vidas por separado, son muchos los rumores sobre una nueva relación de la influencer, en concreto sonaba el nombre del youtuber Míster Jägger de 29 años. Laura y el humorista se conocieron el pasado mes de febrero en la presentación de 'La velada del año 2', donde éste se enfrentó saliendo victorioso a David Bustamante, y se conocen que tienen una gran amistad.

Para aclarar la situación, la ex de Risto Mejide ha querido desmentir estos rumores. En concreto, la influencer ha dicho que se siente sobrepasada por toda esta situación que rodea su separación: "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", confirmaba Laura al diario 'La Razón' dejando claro que en estos momentos no está empezando ninguna relación y está centrada en otros asuntos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como una ruptura siempre es dolorosa, la catalana está intentando rehacer su vida centrando su objetivo en otros proyectos. Laura Escanes comparte agencia con otras influencer conocidas como María Pombo o Laura Matamoros, y su amistad con ellas es muy fuerte, por lo que no dudamos en que también se está apoyando en las jóvenes. A parte del trabajo, la influencer está con todos los sentidos en su hija. El pasado domingo 2 de octubre la pequeña Roma cumplía 3 años y sus padres le organizaban una gran fiesta de celebración con la temática más dulce.