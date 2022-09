Cuando aún estamos asimilando la ruptura de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Laura Escanes y Risto Mejide anuncian su separación. El matrimonio, que siempre se ha mostrado muy enamorado, ha publicado un comunicado en Instagram anunciando que se divorcian tras siete años. Pese a todas las críticas que han recibido desde el inicio de su noviazgo, entre otras cuestiones por su diferencia de edad, ellos siempre han defendido con uñas y dientes su relación. Ahora, igual que han ido contando su historia de amor a través de las redes sociales, han anunciado su ruptura, derrochando generosidad.



Con máximo respeto y haciendo gala del amor que se profesan, Laura Escanes y Risto Mejide han comunicado que ahora sus vidas toman caminos por separados pero que seguirán unidos toda la vida gracias a Roma, su única hija en común.

Una noticia totalmente inesperada y que llega tan solo dos días después de una de las confesiones más íntimas de la influencer de su relación con el presentador. Eran una de las parejas más sólidas del panorama nacional y su ruptura ha supuesto un 'shock' para sus fans.

Ambos han compartido a la vez sus sentimientos tras haber tomado esta difícil decisión y lo han plasmado en un post en Instagram. Unas palabras que han acompañado con dos fotografías distintas en blanco y negro de cuando Laura Escanes se encontraba embarazada de su única hija junto a Risto.

¿Una ruptura anunciada?



En el último episodio de su 'podcast' llamado 'Cariño, ¿pero qué dices?' se centran en las despedidas. Durante la charla, Laura confiesa lo mucho que le ha costado siempre despedirse de sus relaciones. "No me gustan las despedidas. No quiero pensar en la última vez que vaya a hacer algo, porque me genera un sentimiento de ansiedad que no puedo controlar. Prefiero que no exista un último adiós, porque no creo en las despedidas", decía ella, algo incómoda con el tema.



"Todo lo que tiene un principio, tiene un final, te guste o no te guste", le contestaba Risto. Mientras hablaban de las despedidas y de los finales, el publicista bromeó sobre una posible ruptura entre ambos, a lo que Laura Escanes respondía: "¿Por qué estás dando por hecho que nos vamos a separar?".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El mensaje de Laura Escanes

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️

Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre", han sido las palabras de Laura.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El mensaje de Risto Mejide

Por su parte, el publicista ha sido un poco menos romántico pero ha dejado claro, igual que lo ha hecho Laura Escanes que lo suyo ha sido un amor verdadero. "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato.



1/6/2015 - 25/9/2022

#casiToelrrato". "

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.