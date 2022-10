Si Danna Ponce hace poco aparecía en sus redes sociales con un nuevo cambio de look muy diferente, ahora la influencer ha tomado una decisión radical cortando de raíz con ese peinado y ha alucinado con el resultado: "Yo me veía teniendo que tomar soluciones drásticas, en plan raparme", confiesa la valenciana.

Tras su último vídeo en su canal de Mtmad, en donde hablaba de su nueva relación y de cómo se sentía con su nuevo novio, Danna volvía a la plataforma con la intención de recuperar su pelo original.

En este nuevo episodio, la ex concursante del reality show de Telecinco 'Solos' se quitaba las extensiones de rizos de su melena con la ayuda de dos amigas y de su madre 'La nonna', algo que parecía fácil pero que ha terminado siendo una odisea para las cuatro.

"Pareces la de los Rugrats", con este comentario de su amiga, entre risas, comenzaba el vídeo. Y con todo el suelo lleno de extensiones rizadas y con tijeras en las manos, las cuatro continuaban con su misión: quitarle los rizos postizos a Danna. Después de varias horas trabajando, y con un descanso para comer, parecía que iban consiguiendo su objetivo.

Pero la protagonista se mostraba insatisfecha con el resultado y explicaba cómo había sido ese proceso. "Hemos tenido percances", decía Danna mientras enseñaba como "sin querer" se había cortado parte de su propio pelo en la raíz. Además, no ha dudado en grabar la cantidad de cabello que se le ha caído después de quitarse los rizos y ducharse: "media cabeza, literalmente", señalaba. ¡Qué barbaridad, Danna!

Aún así, con todo estos cambios de look, que si rizos, que si ahora liso y rubio, la influencer ha desvelado que quiere hacerse otro cambio de pelo, pero matizando que "no como el de antes". ¡Ay Danna, no solo eres atrevida para hacerte 21 tatuajes del tirón, sino que para el pelo también!

