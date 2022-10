Anabel Alonso y Mario Vaquerizo se unirán el próximo 26 de octubre para hacer realidad el sueño de 100 niños y niñas que padecen enfermedades graves y crónicas. Ambos serán los presentadores de la subasta benéfica Grandes Deseos de la Fundación Pequeño Deseo, un evento que estará dirigido por la casa de subastas Christie’s que regresa después de dos años de pandemia. Hacer realidad un deseo es una importante fuente de motivación, generando emociones positivas que inciden directamente al bienestar tanto de los pequeños como de círculo más cercano, en la mayoría de los casos sus padres y familiares. El evento llama a todo tipo de personas para optar a uno de las 30 lotes que estarán disponibles.

Esta es la séptima edición de una subasta muy esperada que regresa cargada de lotes exclusivos gracias, por ejemplo, a la colaboración y generosidad de personalidades como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que vuelve a mostrar su cara más solidaria al ofrecerse a compartir un desayuno mano a mano con la persona que puje por este lote, para luego pasar a realizar una visita privada al famoso reloj de la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol. A ella, se le suman experiencias gastronómicas con Ángel León; los hermanos Roca, Paco Roncero y su sensorial Sublimotion o el valenciano Quique Dacosta, cuya propuesta irá acompañada de una noche en el Mandarin Oriental Ritz. Los más viajeros tendrán también la opción de conseguir viajes Marrakech de la mano de Utopía; o al glamping de lujo Ohai Nazaré (Portugal).

El famoso tenista Carlos Alcaraz ha donado directamente una raqueta con la que ha jugado esta temporada. La generosidad de los españoles queda siempre patente, pero también el nivel de actividades culturales a desarrollar, como puede ser una visita privada al Museo del Prado, conocer la Fundación Norman Foster; entrar con tu grupo de amigos en el Palacio de Liria y luego ir a cenar a Carbón Negro, tan de moda en la capital. Y así, un sinfín de propuestas para todos los gustos: hacerse un traje de flamenca a la medida de Rocío Peralta, cuyos diseños ha lucido la pasada feria de abril toda la alta sociedad; conseguir una escultura Filipao o, simplemente, un tratamiento de belleza de Maribel Yébenes o Carmen Navarro.

Todos los grandes se dan la mano para ayudar a estos pequeños y conseguir cumplir su sueño, para que puedan vivir un momento único, que por diminuto que parezca les hace sobrellevar su enfermedad o ingresos de hospital.