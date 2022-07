Alaska y Mario Vaquerizo han disfrutado de un gran plan en Madrid. La pareja ha reaparecido junta acudiendo al concierto de Iggy Pop que ha tenido lugar en el Teatro Real. Una cita muy especial en la que han coincidido con otros famosos como Manuel Fuentes, Manuela Velasco o Andrea Guasch y Rubén Tajuelo, que hace poco tiempo sorprendían mostrando cómo había sido su original boda. Sin duda, un gran plan que han aprovechado para explicar en qué punto se encuentra su relación.

La pareja han aclarado en este acto lo unidos que siguen estando después de que comenzasen a saltar algunos rumores que afirmaban que estaban pasando por una gran crisis. Una situación sobre lo que no han dudado en pronunciarse para dejar claro cómo se sienten. Además, han aprovechado el momento para enviar un mensaje a la persona que comenzó a decir que estaban pasando por una complicada situación de pareja.

Mario Vaquerizo y Alaska han vuelto a recurrir a su gran sentido del humor para responder a todo lo que se ha dicho sobre ellos. Descubre el mensaje que le ha enviado a la persona que afirmó que estaban en crisis y todo lo que han dicho sobre en qué punto se encuentra su relación haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que la pareja nunca ha tenido ningún problema en hablar sobre su relación. De hecho, Mario Vaquerizo dejó claro hace un tiempo qué pensaba él acerca de la infidelidad, dedicándole unas bonitas palabras a su mujer. Ahora, vuelven a hablar sobre su matrimonio para dejar claro que siguen estando tan unidos como siempre.

