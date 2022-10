Antonio David Flores arremete contra Jorge Javier Vázquez tras sus últimos ataques a Rocío Flores. El novio de Marta Riesco estrenó temporada en su canal de Youtube con un extenso directo de más de dos horas de duración en el que tuvo duras palabras contra el presentador de 'Sálvame' después de que éste volviera a hablar mal de su hija en Telecinco. Además, también atacó a Rocío Carrasco, su ex y madre de sus dos hijos mayores, tras la última entrega de 'En el nombre de Rocío'.

"Tendrás que responder ante la justicia"

Antonio David Flores mantiene una excelente relación con su hija Rocío Flores y está harto de los continuos ataques de Jorge Javier contra la joven. "El asunto es que Jorge Javier continúa con ese acoso y derribo, desprestigio, burla y ridiculizar la imagen de mi hija todos los días que puede" asegura y añade que no entiende cómo Mediaset los permite. "Me llama muchísimo la atención que una cadena privada, con un presentador estrella, le den riendas y la libertad para poder jugar al acoso como lo está haciendo con mi hija. Yo desde aquí quiero decirle a Jorge que todo esto llegará el momento en el que tú te tengas que sentar ante la justicia y responder por lo que estás haciendo. Es decir, esto no es gratuito" dejando claro que se plantea demandar al presentador de 'Sálvame'.

"Las actitudes que estás teniendo, como esto no acaba y no se pueden poner 550 demandas, pero esa obsesión que tienes día tras día respecto a mi hija, terminarás visionando un vídeo de yo no sé cuántas horas en el juzgado. Tendrás que responder ante la justicia. Por lo tanto continúa con esa actitud misógina, continúa con esa actitud deplorable que no se podría permitir en una cadena de televisión como estamos acostumbrados a ver a muchas mujeres y entre ellas a mi hija", sigue el ex guardia civil.

"A mi hija educación le sobra lo que a ti te falta"

Jorge Javier ha comentado las imágenes de Rocío Flores recién llegada de México en las que no quiere hablar mucho con la prensa. "No estés continuamente con esa cara de asco perdonando la vida a la señora que te está haciendo las pregunta" y dice que debería tomar referencias de su abuela, Rocío Jurado. "Es una versión 2.0 del Penas", añade el presentador. Antonio David estalla tras la comparación asegurando que Jorge no tiene ni idea de cómo era 'La Más Grande'. "Dices que ni se arregla y que no se prepara antes de bajar del avión lo que tiene que decir. Tiene que arreglarse, maquillarse, acicalarse. Amigo, mío. Mi hija no es ninguna artista. Mi hija no está obligada a responder a las preguntas. Sin verlo puedo estar seguro que ha dado los buenos días a la prensa porque otra cosa no, pero educación le sobra lo que a ti te falta", afirma.



Antonio David también tiene palabras para Rocío Carrasco y asegura que su ex y Jorge Javier ahora son 'amiguis'. "Los consejitos a su madre. A esa con la que tú te vas al teatro y dices que te measte de la risa. Vamos, no voy yo con vosotros dos al teatro, así me paguen. Los consejos, a tu nueva amigui. A esa de la que tú hablabas hace años y no en buenos términos, pero ahora sois amiguis".



Para terminar, Antonio David Flores ha realizado un comentario sobre su hija Rocío Flores que ha hecho saltar las alarmas sobre el estado de la joven. "Demasiado bien está y se encuentra ella después de todo el daño al que vosotros le habéis sometido. Al que su madre le ha sometido. Pido todos los días a Dios que no ocurra nada. Estáis jugando con la salud mental. Eres un misógino tío. Te comportas como tal y lo que estás haciendo no te lo deberían de permitir ni tus jefes ni tu cadena. Pero te dejan hacer lo que te da la gana", finaliza.