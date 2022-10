Patricia Cerezo ha querido aportar su granito de arena a la lucha contra el cáncer de mama participando en el ya tradicional encendido de rosa de la fachada de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios en Madrid. Junto a la periodista también han estado Marta Robles, Inés Ballester -que acaba de separarse de su marido y tuvo cáncer de mama- y Patricia Montero. Durante varias semanas, El Corte Inglés pondra a la venta productos solidarios cuyo beneficio íntegro de ventas se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer para financiar proyectos de investigación para combatir esta enfermedad. Dale al play para escuchar lo que cuenta sobre el cáncer y también de su amiga Paloma Cuevas.

Gtres

La ex mujer de Ramón García reconoce que el cáncer de mama "es una causa que nos afecta directamente a unas mujeres más que otras. Yo lo he podido vivir en mis carnes con mi mejor amiga y desgraciadamente no puedo superarlo. Pero tanto apoyo, tanta solidaridad con las mujeres que están padeciendo esta maldita pandemia. Esto sí que es una pandemia. Hay que pedir financiación, hay que pedir fondos y que apoyen para la investigación".

La periodista reconoce que la labor de la AECC es esencia "ya no tanto para la persona que está enferma, que sí, sino para la familia. Cuando una persona que padece cáncer, el apoyo médico es fundamental, pero el psicológico, el cómo superar esta enfermedad". Ella sabe de lo que habla ya que hace años tuvo un "pequeño sustillo".

"Tuve un carcinoma de útero, fue otro tipo de cáncer, pero bueno, hace ya unos cuantos años y se quedó en eso, en superarlo. Es que todos tenemos al final amigos, familia. Estamos rodeados. O sea que nadie está libre del cáncer", explicó Patricia.

Para Patricia, como madre de dos hijas, "es fundamental la prevención" y anima "a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, a que acudan al médico y que se revisen. Y mucha prevención".

Patricia, ilusionada con Kiko Gámez

La periodista y el presentador Ramón García se separaron en el verano de 2021, tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común. 8 meses después de conocerse su separación, Patricia encontró de nuevo el amor junto al empresario Kiko Gámez. Y tan enamorada está que es preguntarle por él y su cara se ilumina. "Estoy feliz y enamorada. La vida te da muchas sorpresas positivas y negativas, y esta ha sido de las primeras", cuenta.

Patricia define a Kiko como una persona "muy inteligente, divertido, generoso y buena personas. Ha sido un descubrimiento de hombre y estoy encantada".

Habla de Paloma Cuevas y Luis Miguel

De lo que no quiere hablar para confirmar ni desmentir es del posible compromiso de Paloma Cuevas con el cantante Luis Miguel. "Tengo una máxima y es que yo hablo con mis amigas pero no de mis amigas. Todo lo que haga Paloma me parece bien y que sea feliz. La quiero y la veo bien y tranquila que es lo importante".