Patricia Cerezo ha reaparecido acudiendo a la presentación del libro de Nicolás Vallejo-Nágera, llamado 'Colate por Nicolás', que tuvo lugar en el Teatro Kapitol de Madrid. Un evento muy especial donde se pudo ver a la periodista de lo más feliz, y es que parece que las cosas tanto a nivel personal como profesional no podrían irle mejor. La ex pareja de Ramón García ha aprovechado su aparición en este evento para dejar claro cómo se encuentra su corazón en este momento, justo cuando está a punto de cumplirse un año desde que confirmaron que ella y el presentador se divorciaban.

"Lo definiría como momento de ilusión, con muchas ganas e ilusión. Estoy muy bien, muy contenta y bien acompañada", ha reconocido haciendo referencia a su nueva pareja, con la que parece que las cosas van cada día mejor. De hecho, ha confesado que espera poder tener una "escapadita romántica" con él este verano, aunque ha dejado claro que todavía lo ve muy pronto para posar con él en un photocall.

Gtres

En cuanto a su relación con Ramón García, la periodista ha confesado que las cosas entre ellos están bien. "Muy amable, muy correcta, con mucho cariño y respeto. Idealizar una separación no se puede hacer, pero sabiendo que estamos haciendo las cosas por el bien de nuestras hijas lo demás...", ha indicado dejando claro que aunque las cosas entre ellos no han salido como esperaban siguen manteniendo un buen trato por el bien de sus hijas.

De hecho, haciendo referencia a ellas, ha confesado que como padres hacen "un equipazo", aunque ha dejado claro que es cierto que ella se ha "ocupado más" aunque sin sentirse "sola o madre soltera". De esta forma, la periodista ha aprovechado su aparición para confesar que ahora está muy feliz con la decisión que tomó de dar el salto a la televisión, dejando claro que con Ramón García sigue teniendo una buena relación mientras comienza una nueva historia con su nueva pareja.

