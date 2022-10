Lydia Lozano sigue convaleciente de la última operación de espalda a la que tuvo que someterse, pero ya se encuentra "algo mejor" y sigue a rajatabla las recomendaciones de su médico, que le ha pedido que salga a andar todos los días. De ahí que tras un paseo por los alrededores de su casa de Madrid, la colaboradora de 'Sálvame' se regalara una distendida comida con su marido, Charly, y su madre. A la salida hablamos con ella.

Lydia, ¿cómo estás?

Bueno, ahí voy. Lo que pasa es que me han dicho que salga y que ande. Es muy incómodo llevar una barra de hierro en la espalda, pero he subido a ver a mi madre y como no puedo ayudarla en casa, pues nos hemos venido a comer.

¿Te ha afectado anímicamente?

Sí. Lo de la osteoporosis es chungo. Tengo la espalda fatal y estoy muerta de dolores.

La comida de hoy será un chute de energía, ¿no?

Sí, la verdad es que nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien.

Lydia siente verdadera debilidad por su madre, con la que pasa todo el tiempo que puede.

¿Tus compañeros están pendientes de ti?

Mis compañeros están todos a 'full' conmigo y me encanta, porque todos me dicen que me echan de menos y eso es muy bonito, pero me lo voy a tomar con tranquilidad porque estoy muy chunga. El médico me ha dicho que es normal que tenga dolores porque tengo la espalda fatal.

Lydia Lozano, vecina de Risto Mejide

El médico le ha recomendado que ande a diario y la periodista sigue sus recomendaciones al pie de la letra. Y ella encantada de hacerlo por el 'salseo' que hay en el barrio tras la separación de sus vecinos, Risto Mejide y Laura Escanes.



¿Cómo llevas los paseos?

Los paseítos muy bien, porque además como me encuentro a la prensa en la puerta de Risto, pues la verdad es que me entretengo mucho. Estoy conociendo el barrio mejor que antes (Risas).

¿Cómo está él?

Dice que se puede morir por amor y yo le he dicho que no es así, pero tras una separación es normal que esté mal.