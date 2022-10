Cuando aún se está recuperando de su gran susto por el mal de altura que sufrió en Perú, Jorge Javier Vázquez sufre un nuevo varopalo de salud. El presentador ha informado a través de sus redes sociales que los médicos le han diagnosticado con una nueva dolencia. Un virus no identificado que podría haber cogido durante sus vacaciones es el nuevo quebradero de cabeza del de Badalona. Todo comenzaba con un indiscreto mensaje que le enviaba uno de sus seguidores a través de sus redes sociales en las que cuestionaba su aspecto físico.

Era entonces cuando el presentador de 'Sálvame' se veía obligado a desvelar la razón de su nueva imagen. A pesar del poco tacto de la persona que se ha preocupado por del motivo del mal aspecto de Jorge Javier, este ha contestado de la manera más educada posible dejando claro que era un motivo de peso.

"Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses. Gracias por preocuparte por mí", contestaba al presentador a las palabras con tan poco tacto en las que lo tachaban de "estar más gordo, tener la cara más hinchada y estar más feo". Y si esto no era suficiente esta persona también lo acusaba de haber bebido el día anterior y le invitaba a cuidarse más.

A mal de altura que sufrió en le país andino hay que sumar el derrame en el ojo que ha tenido en las dos últimas semanas y este nuevo virus que los médicos aún se encuentran investigando. Unas dolencias de salud que no le impiden seguir sumando trabajos a su ya dilatada carrera profesional. El presentador ya se encuentra preparando 'Antes del olvido', la nueva obra teatral en le veremos disfrutando de una de sus grandes pasiones: las artes escénicas.



