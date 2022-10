José Ortega Cano ha protagonizado el momento surrealista de la jornada: mirando a cámara, le ha pedido a Ana María Aldón tener más hijos. El regreso de Ana Rosa Quintana a 'El programa de AR' ha sido de los más intenso. En la mesa política, la presentadora ha entrevistado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo; y en la mesa de actualidad se ha sentado junto al personaje del corazón más buscado del momento y que no es otro que, con permiso de Íñigo Onieva, el torero José Ortega Cano. El diestro, que ya estuvo en 'El programa de AR' en 2018', se ha sincerado sobre la situación por la que pasa su matrimonio con Ana María Aldón y sobre las declaraciones que hace Rocío Carrasco de él en la serie documental 'En el nombre de Rocío'.

"Estás muy flaco", han sido las primeras palabras de Ana Rosa al ver a Ortega Cano. Y aunque en un princio el torero le ha dicho que siempre ha estado así, luego ha reconocido que puede ser al tener tantos frentes abiertos. Y entonces ha sido cuando ha declarado su amor por Ana María Aldón. "¿Cuál es tu situación con tu mujer?", le ha preguntado Ana Rosa. A lo que el torero le ha contestado: "No lo sé ni yo. Ella no se comunica conmigo ni yo con ella". Y ha dejado claro que en ningún momento ha pensado en separarse ni ha hablado con ningún abogado sobre este tema. "Depende de los dos que esto se arregle. Le he preguntado si quiere separarse pero no se define mucho", ha dicho el torero.

"Yo sigo enamorado de mi mujer pero mi mujer ya no me quiere", le ha dicho a la presentadora. Ana Rosa, como si fuera una consejera matrimonial, le ha dado ideas al torero sobre cómo reconciliarse con su mujer. "Iros de viaje, id a cenar los dos solos...", le ha aconsejado. Pero lo más llamativo de toda la entrevista ha sido cuando Ana Rosa le ha pedido a Ortega Cano que le mandase un mensaje a Ana María mirando a cámara. Y, en ese momento, este se la levantado de su asiento y se ha dirigido a cámara. "Mira, te prometo, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando mi cariño. Vamos a juntarnos y querernos", ha dicho el diestro para sorpresa de todos. Unos segundos que Joaquín Prat ha definido de "surrealista".

Ortega Cano responderá a Rocío Carrasco "vía judicial"

Otro de los frentes que tiene abierto el torero es su 'respuesta' a las declaraciones que hace Rocío Carrasco de él en la serie documental 'En el nombre de Rocío'. Lo ha hecho leyendo un escrito en el que confirma que emprenderá acciones legales contra la hija de Rocío Jurado. "En los último tiempos, Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificativos. Ha retorcido la verdad hasta extremos inegualables. Y esta actitud llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. He dado instrución a mis abogados para que lo hagan en el momento que lo vean oportuno", ha leído el torero.

"Estoy convendido de que Rocío Jurado estará sufriendo y estará muy dolorida por la maldad con la que se están desenvolviendo.... La verdad a veces padece en silencio. El tiempo reivindicará toda la verdad", ha sentenciado el padre de Gloria Camila.