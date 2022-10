Esta mañana de 10 de octubre ha sido muy importante para Telecinco, y es que Ana Rosa Quintana volvía tras pasar meses fuera de la televisión por su cáncer. "Buenos días, espero que sigamos muchos más días diciendo los buenos días... os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo pero ya estoy aquí, buenos días" eran las primeras palabras de la presentadora en su regreso a 'El programa de Ana Rosa'. "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", continuaba. Después del programa, en el que ha confesado que ha estado muy nerviosa como si se tratara de la primera vez, Ana Rosa Quintaba ofrecía una rueda de prensa para completar su llegada.

Lo primero que ha hecho es agradecer a todos los medios por la preocupación que han tenido con ella estos meses. Gracias a ese apoyo le ha sido muy calurosa su llegada tras meses sin trabajar delante de las cámaras: "Necesitaba recuperar mi vida", comentaba la presentadora. ¿Cómo se le han hecho más amenos estos meses en los que se tenía que dedicar a ella 100%? "En 17 años que tienen mis hijos, nunca les había visto irse al colegio. Me he levantado todos los días para desayunar con ellos", es un punto a favor que le pone la presentadora a todo estos meses.

Gtres

Ana Rosa se considera una persona muy activa y mientras ha estado de baja, ha intentado mantenerse el forma. "He salido mucho a pasear. He hecho entrenamiento para poder superar el tratamiento (...) Mis amigas me regalaron un remo que lo puse en mi casa. Yo creo que me he currado mucho estar físicamente. Con tanto tiempo libre, la presentadora ha aprovechado para hacer cosas que antes con el trabajo era imposible, por ejemplo disfrutar de la novela 'Café con aroma de mujer'.

En su primer día, Ana Rosa ha confesado a los medios que ha estado muy nerviosa. "Al principio se me secaba la boca. Luego cuando me he sentado en la mesa me he sentido como un día más (...) Ortega siempre ha sido peculiar y ha sido muy generoso. Yo creo que le he puesto un poco nervioso". Cuando la presentadora le pedía al torero que le dedicase unas palabras a su mujer, Ortega decía: "Mira, te prometo, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña.

Gtres

Durante este tiempo ausente, la presentadora ha recibido muchísimos mensajes de apoyo de compañeros de cadena y de otras. ¿Qué opinión tiene Ana Rosa del fichaje de Sonsoles Ónega en Antena 3? "He vivido esa partida en la lejanía. Yo ya estaba en casa cuando todo esto ocurrió. Espero que le vaya muy bien", señalaba rotundamente. En este gran día, Ana Rosa no ha estado sola en ningún momento, ya que le acompañaban su marido y sus hijos, Álvaro y Jaime.