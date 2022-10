Ana Rosa Quintana, Toñi Moreno, Paula Echevarría... son algunas de las famosas que han sido madres pasados los 40 y parece que Ana María Aldón podría sumarse a ellas. Una noticia bomba que la diseñadora ha soltado tras las polémicas palabras de José Ortega Cano en las que le decía: "Mi semen todavía es de fuerza. Vayamos a por la niña". Ana María ha reconocido que sintió "vegüenza" y "bochorno" al escuchar a su todavía marido.

El pasado 12 de octubre, Ana María acudía al programa 'Fiesta', donde aseguró que Ortega Cano no estaba enamorado de ella. "No estás enamorado porque no lo has demostrado y las cosas son así. Yo no quiero hacerte daño. Tú dices que no estoy enamorada y tu sí, y no es así", le contestaba la diseñadora a través de las cámaras.

Pero entonces... ¿quiere ser madre de nuevo? ¿Le gustaría tener otro hijo con Ortega Cano? Dale al play arriba y descúbrelo.

Tras emitir un vídeo sobre la maternidad en la madurez, la mujer de Ortega Cano hizo una confesión que dejó impactada a Emma García. Tanto le llamó la atención, que la presentadora decidió compartirla con los colaboradores y la audiencia. "Vais a flipar", dijo Emma antes de que Ana María tomase la palabra. "Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno o Ana Rosa Quintana, porque estoy en un momento que o es ya o no es nunca. Yo voy a cumplir 45", decía la colaboradora televisiva.