Tony Spina se ha hecho un nuevo cambio de look total que ha sorprendido a más de uno, y evidentemente, entre ellos está su novia, Marta Peñate. El influencer ha pasado por distintos looks, que si distintos cortes de pelo, que si mechas, que si moño recogido, pero ahora el italiano se ha atrevido con el color del pelo y ha hecho algo histórico en su vida...¡Se ha quitado la barba después de diez años con ella!

¿Le gustará el resultado a Marta? Pues resulta que el italiano ha querido grabar toda esta nueva aventura junto a la ex concursante de 'Superviventes' para su canal de Mtmad y sabemos cuál ha sido su reacción. La complicidad es evidente y es que forman una pareja consolidada y planean tener hijos. De hecho, Marta ha desvelado su tratamiento para ser madre.

Ambos ponían rumbo al salón de belleza para comenzar el cambio de look de Tony. "Como quedes hecho un cuadro, ni te pienso mirar", sentenciaba la canaria con la gracia que le caracteriza, mientras que ex tronista de 'MYHYV' le replicaba: "Pues si quedo guapo, me voy con otra", entre risas. Además, Tony le confesaba a Marta que tenía intención de quitarse la barba, a lo que Marta le ha respondido muy sincera: "¿Y si eres feo?", algo que Tony no ha dudado en contestar diciendo que no iba a estar feo, sino "raro". La pareja, que tiene casa en común, se mostraba muy divertida.

Llegaban, y el propio peluquero le preguntaba si le gustaría quitarse la barba, "estoy dispuesto, pero no del todo", señalaba Tony y desvelaba que nunca se había hecho una decoloración en el pelo, una idea que parecía gustarle a Marta ya que le recordaba al cantante Maluma.

Con miles de dudas sobre qué hacerle al influencer y cómo le iba a quedar el nuevo aspecto, se ponían manos a la obra. Además, el italiano no ha sido el único que ha pasado por chapa y pintura, Marta también ha aprovechado el viaje para hacerse un maquillaje.

Tras varias horas entre tijeras, tintes y maquinillas, Tony mostraba su nuevo cambio de aspecto: pelo decolorado en platino y un bigote. "La verdad es que me encanta. Venía con miedo, no sabía con lo que me iba a encontrar pero la verdad es que me gusta mucho", comentaba en su vídeo.

Al momento llegaba Marta para ver el resultado, y se ha llevado una sorpresa con el nuevo aspecto de su novio: "El pelo me gusta, pero el bigote...", decía, mientras que señalaba que "parecía su abuelo". "Amor, entre tu y yo, tendrías que haberte dejado la barba", añadía, unas palabras que no le han gustado a Tony, quien le ha contestado: "Para quejas hay un buzón, y ahí la puedes hacer. Si a ti te gusta o no, yo tengo la suficiente autoestima para quererme y gustarme", respondía. En cualquier caso, Marta no te preocupes que tiene solución... ¡El pelo crece!

