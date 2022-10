Marta Peñate no quiere esperar mucho más para ver cumplido su sueño de tener hijos. Ella misma señaló hace unos meses que los tendría "con o sin Tony Spina", pero lo cierto es que el italiano parece más que entregado a la causa con su chica. Ella, a sus 31 años (cumple 32 en noviembre), y él con 33, han decidido no postergar mucho más su plan de ser padres, y ha sido la propia Marta la que ha puesto una fecha para comenzar con el tratamiento, ya que tiene muy difícil quedarse embarazada de forma natural por su problema de salud.



Ha sido a través de sus redes sociales donde, contestando a las preguntas de sus seguidores, la colaboradora de televisión ha desvelado que será a principios de 2023 cuando empiece con el tratamiento. En un principio iba a casarse primero y luego a tener hijos, e incluso desveló varios detalles de su boda tras la pedida de mano de Tony, pero pensándolo fríamente ha llegado a otra conclusión: "Me encantaría que mi hijo estuviera en mi boda". Además, Marta había anunciado que empezaría con el tratamiento este mismo mes de septiembre, algo que, sin embargo, ha tenido que aplazar hasta enero del próximo año. Te contamos cuales son los síntomas que indican que puedes estar embarazada.

Marta Peñate Instagram

El problema al que se enfrenta Marta Peñate es a su útero bicorne en retroversión, una anomalía del desarrollo que le dificulta mucho poder quedarse embarazada por el método natural, así que debe recurrir a una fecundación in-vitro. La pareja, que se mudó a vivir junta a una piso a las afueras de Madrid antes de que ella se marchara a 'Supervivientes 2022', llevan ya un año y medio saliendo, y están en un bonito momento, por lo que no quieren desperdiciar el tiempo y dar grandes pasos en su relación.

