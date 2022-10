This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que la recuperación de Belén Esteban está siendo bastante favorable y se le nota cuando la vemos en su puesto de colaboradora. La rotura de tibia y el peroné fue un contratiempo que hizo que la colaboradora no estuviera bien ni físicamente ni psicológicamente. Ya confesó en el primer 'Deluxe' que se hizo nada más terminar la baja,llegando a no querer hacer nada ni ilusionarse con nada. Su psicóloga le aconsejó que volviese al trabajo y disfrutase del tiempo de ocio, ya que le vendría bien para salir de la pequeña depresión por la que estaba atravesando. Eso está haciendo la de Paracuellos, disfrutar de su trabajo y de la gente que le rodea.Este jueves 13 de octubre la colaboradora de 'Sálvame' ha celebrado un día bonito, y es que un miembro de la familia cumplía años.a la madrileña, y es su perrito Noah. Su pequeño amigo cumple seis años y parece ser muy feliz en casa de Belén Esteban. "Hoy hace años mi Noah.6 años en nuestras vidas gracias @acerojoaquintorres @raulprietogil", escribía la colaboradora junto a una foto de su perrito, que mira con atención una magdalena con una vela que le ha puesto su dueña en el porche de su casa.

Noah llegó a la vida de la colaboradora gracias a sus grandes amigos Raúl Prieto y Joaquín Torres. No es la primera vez que Belén Esteban le dedica a Noah una publicación en sus redes sociales, y es que para ella es un ser muy importante para su familia.