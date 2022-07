Después de varios meses alejada de la televisión por su aparatosa caída durante el directo de 'Sálvame', Belén Esteban se veía obligada a pasar por una dura y agónica recuperación en la que, como ella misma asegura, "llegó a írsele la cabeza". Sin embargo, este viernes ha vuelto al plató de 'Sálvame Deluxe' con más fuerza que nunca. Aunque no ha dejado de estar presente en el programa, donde entraba muy a menudo por teléfono para defender a Anabel Pantoja y nos ha ido contando su evolución a través de las redes sociales, por primera vez tras la caída Belén Esteban ha concedido una entrevista en televisión.



Nada más comenzar la colaboradora de televisión reconocía haber pasado cinco veces por quirófano en estos tres meses y no todas ellas a causa de la pierna. Muy afectada, Belén Esteban desvelaba un nuevo problema de salud le ha hecho pasar por una sala de operaciones.

Belén reconocía que esta noticia es algo que ha mantenido oculto por proteger a su familia y a sus hermanas Tina y Mariví. Eso sí, los que conviven con ella en su día a día como son su marido Miguel Marcos y su hija Andrea, que hace unos días celebraba su cumpleaños, eran conocedores de la noticia.



"Mi madre y mis hermanos se han enterado hoy, mis directores y tú también, es algo que solo hemos sabido mi marido Miguel y yo, no queríamos darle más preocupación a los nuestros, bastante tenían".

Nuevo varapalo de salud para Belén Esteban

Belén ha contado, no sin dificultad, que tanto ella como su marido han pasado unos días muy preocupados por un nuevo problema de salud que ha golpeado su vida y del que se enteró hace apenas un par de semanas: "A parte de lo de la pierna he tenido otro problema de salud, desde hace algunos años me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria, la mamografía salió bien, los bultitos seguían ahí pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual".

Muy preocupada y bajo las indicaciones de su ginecóloga, Belén siguió con su día a día. Lo único que tenía que hacer era vigilar si sangraba. Justo cuando estaba realizando un reportaje para una conocida revista, Belén Esteban se percató de que estaba sangrando: "Comencé a sangrar, yo sabía perfectamente que no era una regla".

Telecinco.es

Al día siguiente llamó a su ginecóloga y le dijo que tenían que hacerme una biopsia urgente. " Ese mismo sábado fui por la mañana a la Fundación Jiménez Díaz acompañada solo de mi marido, no quisimos decirle nada a la familia para no preocuparles, Miguel y yo estábamos muy nerviosos, yo en ese momento tan triste, con la pierna tal y como la tenía. No podía esperarme nada bueno, solo pensaba en que me pasaba algo muy malo. Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo, ayer mismo me dijeron el resultado de la biopsia".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io