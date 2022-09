A Belén Esteban no le gusta perderse un 'sarao', y menos si lo organiza alguien a quien tiene cariño. Por eso, la colaboradora de 'Sálvame' quiso pasarse este viernes 16 de septiembre por la mañana por la Feria de Madrid (IFEMA), donde están teniendo lugar los desfiles de los diseñadores españoles de más renombre, y es que allí era donde tenía lugar la presentación de la nueva colección de baño de la costurera Dolores Cortés, y ni siquiera su muleta o su cojera pudieron impedir a Belén ir hasta allí.



La Esteban posó de lo más sonriente para los medios que allí se congregaban y acto seguido se sentó en su sitio en el 'front row', donde coincidió con otras caras conocidas, como Estela Grande, que tras su divorcio de Diego Matamoros ha reciclado por completo su carrera y se ha alejado de la televisión para apostarlo todo por ser influencer de moda -además de centrarse en su nuevo novio, el futbolista Juan Iglesias-, o la cantante La Dama, que acudió con un llamativo look fucsia con un sujetador a la vista hecho con brillantes.

La diseñadora Dolores Cortés tras terminar su desfile en Madrid

Tras meses de baja desde aquel accidente el pasado abril en el que se rompió la tibia y el peroné en el plató de 'Sálvame', Belén ha podido reincorporarse ya a su puesto en Telecinco, pero la alegría le duraba un suspiro: poco después de empezar, se tenía que enfrentar a las bromas de sus compañeros y sus jefes por su cojera, y aunque su respuesta, con humor, se volvía viral, lo cierto es que no le hacía mucha gracia el cachondeo: "Yo no tengo un esguince, tengo la pierna rota, pero por mi psicóloga he vuelto a trabajar. Yo me podría quedar en mi casa hasta el próximo abril viéndolas venir, pero soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis", dijo molesta.