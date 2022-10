Marta Sánchez, Terelu Campos, Almudena Cid, Ana Locking, Chenoa y Virginia Torrecilla han acudido a la celebración del 15º aniversario de la campaña Ausonia y la Asociación Española contra el cáncer bajo el lema "15 años más cerca". Que rostros tan conocidos visibilicen la enfermedad y apoyen estas campañas es fundamental a la hora de que llegue a todo el mundo. La cantante Chenoa ha sido una de ellas y no puede estar más orgullosa por dar la cara para luchar contra el cáncer de mama.

La intérprete no para, y es que son muchos los proyectos laborales que tiene encima de la mesa. Ahora está inmersa en el mundo de la radio, y es que la cantante ha fichado por Europa FM para conducir un late night radiofónico que ha sido su estreno justo este jueves 13 de octubre. El programa se emitirá dos veces a la semana, la madrugada de los jueves y los viernes y Chenoa no puede estar más emocionada con el plan. Ella es toda una experta como jurado, ya que son muchos años en el programa de 'Tu Cara Me Suena'. Hemos podido conocer que compañeros suyos de la academia, en concreto Rosa López, va a formar parte del jurado de 'La Voz Kids', ¿tiene algún consejo Chenoa para ella?

Gtres

"Tenemos una escuela de 'OT 1' que evidentemente algo sabremos pero por experiencia", comentaba la intérprete. "No me ha pedido consejo. Yo con los compañeros tengo poco contacto. Yo con quién tengo contacto son con mis amigas", decía Chenoa refiriéndose a Natalia.

Chenoa está muy involucrada en esta campaña de Ausonia porque ella fue víctima de un cáncer. "A mí me lo detectaron en una revisión pero tuve suerte porque a mí me metieron en quirófano y me lo quitaron todo. No tuve ni quimio ni nada", confesaba. Con respeto a la mítica pregunta de que cuándo va a ser mamá, Chenoa "se siente un poco cansada del tema": "Yo soy madre de muchas cosas sin ser hijos". La cantante fue educadora infantil y esa época la marcó mucho: "Yo me di cuenta de que hay que tener tiempo para tener un hijo y ahí decidí que no. Podía tener esa energía materna para otras cosas".