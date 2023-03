Los amantes de 'Tu cara me suena' están de enhorabuena. Este viernes 24 de marzo a partir de las 22 horas llega a Antena 3 la décima edición del formato de entretenimiento que más alegrías le ha dado a Atresmedia desde hace una década. Los concursantes ya están listos para darlo todo sobre el escenario del concurso que, una edición más, presentará Manel Fuentes y tendrá un jurado de lujo con Chenoa, Carlos Latre, Lolita y Ángel Llácer. Son 9 los concursantes confirmados para 'Tu cara me suena 10': Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo que prometen dar muy buenos momentos a los espectadores de Antena 3.



'Tu cara me suena', con permiso de los diferentes formatos de La Voz, es uno de los más queridos por la audiencia. El compañerismo que reina cada edición entre los concursantes, la compenetración del jurado y la labor del presentador conjugan a la perfección con las bases del programa, que mezclan interpretación, canto y humor, cada uno en su justa medida. Para los más fieles al formato, transmitimos la primera buena noticia, y es que en esta décima edición tanto Manel Fuentes como el jurado configurado por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer vuelven a formar equipo en este show para todos los públicos. Al fin y al cabo, buena parte del engranaje de Tu cara me suena funciona gracias a sus aportaciones en las grabaciones del programa. Pero, como no podía ser de otro modo, el mayor atractivo de cada edición es su casting que esta décima edición promete dar muchas sorpresas como las actuaciones de Josie o Anne Igartiburu.

Gestmusic está demostrando, una vez más, que la fortaleza del programa es su labor para localizar a los concursantes más adecuados para cada nueva entrega. Tu cara me suena 10 promete grandes sorpresas y algunas sorpresas que repasamos a continuación. Descubre todos los concursantes de 'Tu cara me suena 10'.