Para Tamara Falcó, las últimas semanas han sido una auténtica locura. Desde que se conoció su ruptura con Íñigo Onieva tan solo un día después de anunciar su compromiso por culpa de una deslealtad del ingeniero, la vida de la marquesa de Griñón es de total actualidad. En esos momentos tan complicados, Tamara Falcó se convirtió en una reina alabada por todos por actuar tan natural antes una infidelidad pública pero este reinado se terminaría estropeando por una declaraciones.

La hija de Isabel Preysler viajó a México para acudir al Congreso Mundial de las Familias. Las palabras o la forma de expresarse de la marquesa fueron muy criticadas, incluso se la tachó de homófoba. Tamara aprovechaba su espacio en ‘El Hormiguero’ para aclararlo todo: "Para mí esto es especialmente difícil. Está sacado de contexto. Yo estaba explicando las razones por las cuales hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento quise hacer una referencia al colectivo LGTB. Nada más lejos de mi intención". Tras estas palabras, se le ha perdido la pista a la marquesa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este jueves 13 de octubre, Tamara Falcó no se ha dejado ver en el programa y la tertulia solo estaba compuesta por Pablo Motos y los tertulianos Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Nada más sentarse todos, el presentador anunciaba que la colaboradora no iba a poder estar presente. "Tamara está de viaje haciendo una cosa... Casi se me escapa pero mejor no. Vamos a dejarla un poco descansar", decía Motos. ¿A dónde habrá viajado la marquesa?

La ausencia de Tamara Falcó coincide con que Íñigo también habría puesto tierra de por medio para olvidar todo esto. El empresario se ha ido de viaje a un lugar desconocido para intentar desconectar, y poder regresar con las pilas cargadas, lejos de miradas indiscretas, polémicas, comentarios y, sobre todo, lejos de su ex, Tamara Falcó, que ya ha dejado claro que le desea todo lo mejor pero le quiere bien lejos de su vida...