Este jueves 22 de septiembre va a ser siempre un día muy señalado en el calendario, y es que la carismática Tamara Falcó anunciaba lo que muchos estaban deseando escuchar. La hija de Isabel Preysler y su chico, Íñigo Onieva, se casan. La marquesa de Griñon utilizaba sus redes sociales para confirmar su compromiso matrimonial con el empresario y ya de paso nos mostraba su pedazo de anillo de pedida. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha encontrado la estabilidad al lado de Íñigo, con quien presume de amor y de escapadas románticas, y su historia de amor culminará en matrimonio, un 'sí, quiero' que será una de las bodas de los famosos más esperadas.





Tamara Falcó acudía como cada jueves al programa y sus compañeros no han sido capaces de no preguntarle sobre los detalles de cómo será el enlace. "Estoy muy contenta", era lo primero que le desvelaba al resto de miembros de la tertulia. ¿Y cómo ha sido la proposición? Tamara lo contaba con todo lujo de detalles: "Yo estaba tomando mi sopa de ayuno y de repente me dice: 'cómo ha sido nuestro aniversario tengo dos regalos. Elige la mano'", Tamara elegía una de las manos de su chico y este decía: "has acertado". Íñigo hincó rodilla y le pidió matrimonio a la colaboradora. "Todos los días voy producida y justo me coge en mallas", contaba con la risa floja.





La emoción se apoderó de Tamara y a su chico casi le da un infarto: "Después casi le da un ataque al corazón, acto seguido. Me dijo que se estaba mareando y solo decía 'qué movida, qué movida'. Casi me quedo viuda antes...", comentaba. La cosa no ha quedado aquí y la marquesa daba más detalles sobre el gran acontecimiento del año. "Tenemos fecha, nos casaremos el 17 de junio. Si todo va bien, estamos súper contentos, nuestras familias felices y ojalá comamos perdices". También la pareja tiene previsto hacer un pedida con los familiares en dónde Íñigo tendrá que pedir la mano de Tamara a su madre. ¿Y dónde va a ser la celebración del gran día? "Será en casa de mi padre, es un sitio muy romántico y significa mucho o sea que allí". Exacto, la pareja ha elegido la finca 'El Rincón' para su gran día.