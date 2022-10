Parece que ha llovido mucho desde que el pasado enero Fiama estrenara un bonito piso a las afueras de Valencia con Hugo. Sin embargo, aquella relación no llegó a buen puerto, y desde entonces la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha cambiado radicalmente de vida: ahora tiene una relación con el futbolista italiano Marcello Falzerano, viven juntos desde hace unos pocos meses y ya están preparados para pasar por el altar. Lo suyo va tan rápido que hasta Fiama ha querido compartir con todos nosotros su búsqueda de vestido de novia... y ya lo tiene.



La joven, que ha mostrado todo el proceso en su canal de mtmad, se desplazaba hasta una lujosa tienda de novias en Roma para elegir el modelito más importante de su vida, y junto a su madre y su suegra Fiama se ha probado varios vestidos. Todos les han gustado, pero no han terminado de enamorarle... hasta que ha llegado 'EL vestido', y se ha puesto a llorar. Por el momento no ha querido desvelar cual ha sido el elegido, pero tenerlo, lo tiene: "La sensación de 'es este' existe", ha dicho muy emocionada al salir de la tienda.

"Yo siempre he visto eso en las películas, lo de 'hasta que un vestido no me emocione no sabré que es ese'. Yo pensaba '¿eso será real?'... estaba deseando que esa sensación llegara, y llega. Se te pone un nudo en la garganta y lo sabes", ha añadido. Marcello, por su parte, tiene una teoría de cómo será el elegido, pero tampoco a él le ha querido decir nada Fiama. "Yo creo que a muchos va a sorprender", ha anunciado. Además, también ha querido hablar del precio del traje, pero sin dar cifras: "Ha sido un 'hostión'. Más pequeño de lo que pensábamos, pero ha sido 'hostión'", ha revelado, haciendo referencia a que ha sido bastante caro.

En cuanto a los detalles, Fiama aún está indecisa: "Yo tenía una idea muy clara de cómo quería el pelo... pero el vestido ha hecho que no sepa ya qué hacerme", ha contado, mientras que respecto al ramo, tampoco quiere una cosa exagerada: "El protagonista tiene que ser el vestido", ha dejado claro. Por lo pronto, aún nos queda bastante para verlo todo hasta que se celebre la boda, ¡pero ya estamos deseando que dé más detalles hasta que llegue el gran día!

Fiama y su novio, el futbolista Marcello Falzerano