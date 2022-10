Rocío Carrasco ha recibido un nuevo varapalo judicial, y es que después de querellarse contra Olga Moreno en 2021 por supuesta revelación de secretos, estos mismos días ha recibido el escrito en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el archivo provisional de la causa, ya que no habría información suficiente para imputarle el mencionado delito a la todavía esposa de Antonio David Flores. En su escrito de querella, Rocío pedía nada menos que una pena de prisión de 5 años para Olga. El caso, sin embargo, no se ha cerrado definitivamente, ya que podrá reabrirse en caso de aportar nuevas pruebas, por lo que es una 'victoria a medias' de Olga, porque Rocío, además, tiene 20 días para recurrir la decisión.



Los hechos que Rocío denunció ante el Juzgado nº 42 de Madrid se remontan a la época en la que Antonio David Flores se encontraba concursando en 'GH VIP', momento en el que Belén Esteban desvelaba en 'Sálvame', según la revelación que le había hecho Olga, que Rocío tendría una deuda millonaria con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid -de la que se habría enterado al abrir una carta del Fisco a nombre de su marido en la que se daba ese detalle-, motivo por el cual también pidió 3 años de cárcel para la de Paracuellos. En un momento dado, Rocío pidió la ampliación de la querella a Alberto Díaz, director de 'Sálvame', pero el juez no lo admitió a trámite.

Telecinco

Esta no es la primera vez que Olga se libra de las acusaciones de Rocío Carrasco, ya que en 2020 la ex superviviente también recibió la buena noticia de que el juez no veía delito contra el honor de Rocío Carrasco tras unas declaraciones que hizo sobre ella. Esta denuncia fue interpuesta en 2018 y os la contamos en exclusiva en Diez Minutos. Dos años después, se cerró el caso dando por 'ganadora' a Olga.