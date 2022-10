Tamara Falcó también decidía poner tierra de por medio, al igual que su ex Íñigo Onieva, para desconectar de todo lo se rumorea tras su ruptura. El empresario decidió viajar a Turquía con su madre, Carolina Molas, y disfrutaban de unos días espectaculares de turismo, buena comida y descanso. Mientras el joven estaba en Estambul, la marquesa de Griñón ponía rumbo a Lourdes, lugar en dónde no puede sentirse más cómoda. "Gracias a la hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz ", escribía Tamara en sus redes sociales.

Una de las cosas más curiosas del viaje de la marquesa es que, a pesar de haber acabado fatal con su ex y con todo lo que le rodea, hay algo que aún le une al empresario. Tamara Falcó ha estado muy bien acompañada por un familiar de Íñigo Onieva en su viaje a Lourdes, ¿habrán hablado en este viaje de una segunda oportunidad?

Instagram

Se trata de Natalia Onieva, tía de su ex. La hija de Isabel Preysler compartió algunas de las fotos y vídeos de esta peregrinación y en esas imágenes salía Tamara muy sonriente posando con su acompañante, ambas vestidas con el uniforme tradicional de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid. Esta es una muestra de que, pese a su ruptura, Tamara Falcó sigue manteniendo algún vínculo con el empresario. Aunque ella ya advirtió que no había marcha atrás y que no tenía pensado volver con él, esto no ha afectado a la relación de cariño que tiene con Natalia.