Isabel Preysler reacciona a las nuevas disculpas de Íñigo Onieva, el ex de Tamara Falcó. La madre de la marquesa de Griñón acudió a su primer acto público tras la polémica ruptura entre su hija y el empresario y lo hizo en el Teatro Real de Madrid para acudir a la entrega del premio 'Madrileño del Año 2022' que recayó en Mario Vargas Llosa. La madre de Enrique Iglesias estaba guapísima con un conjunto hecho a medida de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. El traje está compuesto por una blazer de cuello V con solapas, chaleco y un pantalón de tiro alto, todo en color verde oliva con un tejido de acabado mate que juega con detalles en brillo.

En el vídeo de la parte superior, Isabel Preysler habla de su hija Tamara Falcó y explica cómo se encuentra tras el tsunami informativo provocado por el fin de su relación con el empresario y por sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad. "Está bien gracias, está tranquila" afirma y comenta qué le parece que Íñigo Onieva haya vuelto a pedir disculpas a su ex y a la familia de ésta. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!

Gtres

Isabel Preysler, que coincidió en el evento con Xandra Falcó, hermana de Tamara, también habló del premio 'Madrileño del Año 2022' que recibió el premio Nobel. "Estoy muy contento de recibirlo, porque soy un viejo madrileño ya pero ésta es una confirmación de mi carácter madrileño. Es una ciudad en la que nadie es extranjero, porque los madrileños tienen esa extraordinaria ventaja que consideran prácticamente hermanos suyos a todos los que vienen del extranjero y yo he vivido esa experiencia de una manera muy directa y muy profunda" decía Mario Vargas Llosa mientras que Isabel bromeaba asegurando que ella era más madrileña que el escritor porque llevaba más años residiendo en la capital.



Isabel Preysler reveló que acababa de pasar una gripe y que, en los últimos días, no había salido de la cama y no había visto la televisión pero que para ella, lo más importante es que sus hijos estuvieran bien. "Estamos muy tranquilos en casa. Mientras están tranquilos mis hijos y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila" y preguntada sobre si la ruptura de la pareja había sido un alivio para ella fue tajante. "Un alivio no, es un alivio que ella esté tranquila y bien. Mientras ella esté tranquila y bien, yo estoy bien", añadió.