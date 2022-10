Tras su sonada ruptura con Julen de la Guerra, Sandra Pica entra de cabeza en la lista de nuevas parejas que han surgido en 2022, y es que la ex concursante de 'Secret Story' ha confirmado ¡que tiene nuevo novio! La joven ha tenido que salir al paso para dar algunas explicaciones después de que muchos de sus fans se cercioraran, en uno de sus últimos vídeos de mtmad, de que a su hermana Gigi se le había escapado que Sandra tiene una nueva ilusión en el amor... y, efectivamente, ella ha salido en el mismo canal a decir que sí, ¡que es verdad!

Ahora con la vida más estable entre su trabajo y su nuevo pisazo, Sandra se ha visto con ganas de empezar una nueva relación con la que dice estar "feliz", y antes de que alguien le pregunte, ha desmentido que sea una persona famosa: "No es conocido", ha revelado. Eso sí, parece que el noviazgo aún está algo 'en pañales', y no ha querido mostrar nada en sus redes sociales por el momento: "Las redes son súper dañinas. A mí me han hecho mucho daño". Por eso, Sandra prefiere mantener su vida privada en la intimidad, y compartir otro tipo de contenidos en su canal y sus redes. Lo que también ha querido desvelar es que todo va viento en popa y que no paran de viajar.

"Con la vida que llevo a día de hoy estoy más tranquila, porque comparto sólo lo que yo quiero que se sepa, así que si hay gente amargada a la que mi felicidad le revienta, lo siento en el alma. Si por el hecho de estar conociendo a otra persona ya soy otra distinta a la que conocieron en 'Secret Story', pues, señoras y señores, vivan su vida y dejen vivir a los demás", ha revelado, dejando claro que, por ahora, no tiene intención de compartir nada más de esta relación. A pesar de eso, nos alegramos mucho por ella. ¡Esperamos que pronto lo presente en sociedad!